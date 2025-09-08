Mit der Akquisition werde der Eintritt in den deutschen Markt für Regelenergie und Systemdienstleistungen beschleunigt, heisst es in einer Mitteilung von BKW vom Montag. Die Südvolt GmbH betreibt ein zertifiziertes virtuelles Kraftwerk und bündelt damit dezentrale Kraftwerke in ganz Deutschland in einem Leitsystem. Als Flexibilitätsanbieter stellt sie Primärregelenergie sowie Sekundär- und Tertiärregelleistung für alle vier deutschen Netzbetreiber bereit.