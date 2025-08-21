Insgesamt brach der operative Gewinn (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent auf 311 Millionen Franken ein. Unter dem Strich blieb ein deutlich tieferer Reingewinn von 203 Millionen Franken nach 363 Millionen im Vorjahr. Dies sei auf die im Gegensatz zum ertragsstarken Vorjahr leicht negative Performance der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) zurückzuführen, hiess es.