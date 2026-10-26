An den Derivatemärkten des Landes – sie gehören zu den liquidesten in Lateinamerika – gibt es keine solchen Circuit Breakers. Dort gelten stattdessen Handelslimiten. Für Swap-Sätze gilt eine Bandbreite von 90 Basispunkten in beide Richtungen. Währungs-Futures können sich um 6 Prozent nach oben oder unten bewegen. Sobald eine dieser Limiten erreicht wird, stoppt der Handel praktisch. Die Börse muss dann eine Ausweitung der Bandbreite bewilligen.