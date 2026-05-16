SpaceX strebt bei seinem ​Börsendebüt ein Emissionsvolumen von rund ​75 Milliarden Dollar an. Dabei wird eine Unternehmensbewertung von ‌etwa 1,75 Billionen Dollar angepeilt, was den Börsengang zum grössten der Geschichte machen könnte. Die Nachrichtenagentur Reuters ​hatte ​am Freitag berichtet, ⁠dass das Unternehmen eine Notierung ​seiner Aktien bereits ⁠zum 12. Juni anstrebt. Der Ausgabepreis könnte ‌am 11. Juni festgelegt werden und damit früher als ursprünglich angepeilt. Als Handelsplatz sei ‌die Technologiebörse Nasdaq ausgewählt worden.