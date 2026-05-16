Das Geld solle aus den aktiv verwalteten Fonds von BlackRock fliessen, die ein Volumen von 536 Milliarden Dollar umfassen, berichtete das Technologieportal «The Information» am Samstag unter Berufung auf Insider. Die endgültige Summe hänge jedoch von der Preisgestaltung der Aktien und anderen Faktoren im Vorfeld der Emission ab. BlackRock lehnte eine Stellungnahme ab, SpaceX reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.
SpaceX strebt bei seinem Börsendebüt ein Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden Dollar an. Dabei wird eine Unternehmensbewertung von etwa 1,75 Billionen Dollar angepeilt, was den Börsengang zum grössten der Geschichte machen könnte. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Freitag berichtet, dass das Unternehmen eine Notierung seiner Aktien bereits zum 12. Juni anstrebt. Der Ausgabepreis könnte am 11. Juni festgelegt werden und damit früher als ursprünglich angepeilt. Als Handelsplatz sei die Technologiebörse Nasdaq ausgewählt worden.
(Reuters)