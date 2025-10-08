IBIT, wie der Fonds bekannt ist, gilt in der ETF-Branche als Synonym für den Kryptowährungsbereich, sowohl wegen seiner Grösse als auch wegen der Geschwindigkeit, mit der er diese erreicht hat. Das Vermögen dürfte die 100-Milliarden-Marke etwa fünfmal schneller erreichen als jeder andere ETF in der Geschichte, wobei Mittel sowohl von Privatanlegern als auch institutionellen Investoren zufliessen. Zudem ist er «bei weitem der jüngste» unter den 20 grössten ETFs, während die anderen Jahre benötigten, um ihre Grösse zu erreichen.