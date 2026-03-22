Wer wird die Früchte ernten?

Selbst wenn es den führenden KI-Entwicklern gelingt, genug Rechenkapazität für neue und bessere Modelle zu sichern, ist ungewiss, welche von ihnen tatsächlich profitieren werden. Die grössten KI-Unternehmen liefern sich einen erbitterten Wettbewerb, bei dem sich die Ranglisten alle paar Wochen ändern. Während einige Nutzer einer Plattform treu bleiben, können andere leicht zu neuen Anbietern wechseln. So migrierten etwa viele von ChatGPT zu Anthropics Claude, um das Unternehmen im Streit mit dem Pentagon über KI-Sicherheit zu unterstützen. Anthropic erleichterte zudem den Wechsel zwischen den Diensten.