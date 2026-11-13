Der Swiss Market Index (SMI) zog auf Wochensicht um gut 2 Prozent an und erreichte am Donnerstag bei leicht über 15'200 Punkten erneut ein Allzeithoch.
Das Fundament für weitere Rekorde ist Experten zufolge intakt. Helaba-Strategin Claudia Windt sieht für den Aktienmarkt noch Luft nach oben. «Die Jahresendrally könnte sogar noch an Fahrt gewinnen», sagt sie. «Allerdings drohen auch kurzfristige Rückschläge, die die Aktien ausbremsen könnten.» Als Risikofaktoren nennt Windt den angeschlagenen Technologiesektor, Unsicherheiten an den Anleihemärkten und die US-Geldpolitik.
Dem hiesigen Aktienmarkt kam sein relativ geringer Anteil an grossen Tech-Schwergewichten zugute, als die weltweiten Turbulenzen im Chipsektor durch den überraschenden Rücktritt des Nvidia-Chefs Jensen Huang in dieser Woche noch verschärft wurden. «Schwächelt der KI-Sektor, performen Europas Aktienmärkte besser als die amerikanischen und asiatischen», sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. Ein erneuter breiterer Ausverkauf von Technologie- und insbesondere Halbleiteraktien an der Wall Street, so wie nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, dürfte jedoch die globalen Aktienmärkte belasten.
KI-Fantasie auf dem Prüfstand
Am Dienstag steht der KI-Pionier Nvidia mit seinen Quartalszahlen erneut im Mittelpunkt. «Dann zählen vor allem der Ausblick und die Frage, wie das Unternehmen seinen Wachstumskurs ohne seinen langjährigen Chef fortsetzen will», sagt Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Ein weiterer Stimmungstest für den Sektor steht am Donnerstag an. Dann soll der Handel mit Aktien von Anthropic, dem Entwickler des Chatbots Claude, an der Wall Street aufgenommen werden. Der Börsengang könnte bis zu 1,4 Billionen Dollar schwer sein. «Wenn Anthropic an die Börse geht und enttäuscht, ist das meiner Meinung nach ein weiteres Warnsignal dafür, dass die Anleger im Hinblick auf KI-Aktien zunehmend nervös werden», sagt Patrick Ryan, Chef-Anlagestratege bei Madison Investments.
Derweil bleibt es am Schweizer Aktienmarkt unternehmensseitig voraussichtlich ruhig. Einzig Klingelnberg und Carlo Gavazzi berichten über ihre Halbjahresergebnisse. Zurich, Dormakaba und Schindler halten Investorentreffen ab.
Fed-Protokolle liefern Einblicke in die Notenbank-Diskussion
Die Inflation bleibt das Damoklesschwert an den Börsen. Höher als erwartet ausgefallene US-Daten hatten an den Märkten die Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen angeheizt. Die Renditen deutscher Staatsanleihen steuerten am Freitag im Zuge dessen auf den grössten Wochenanstieg seit zwei Monaten zu. Börsianer rechnen fest mit einer Zinsanhebung der Federal Reserve im Dezember, einige Experten halten sogar einen grossen Schritt in Höhe von 50 Basispunkten für möglich.
US-Notenbankchef Kevin Warsh hat mehrfach bekräftigt, die Fed werde für Preisstabilität sorgen. Sie erhöhte den Leitzins im September um einen Viertelprozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent und legte Ende Oktober eine Pause ein. Das Protokoll der Oktober-Sitzung der Federal Reserve wird am Mittwoch erwartet. Zudem könnten sich einige US-Notenbanker zu Wort melden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird in der Woche auf insgesamt drei Veranstaltungen sprechen.
Öl und Iran bleiben richtungsweisend
Anleger blicken auch auf das jährliche Treffen der Staats- und Regierungschefs von Ländern des asiatisch-pazifischen Raums, das am Mittwoch und Donnerstag im chinesischen Shenzhen stattfindet. Am Rande könnte es zu einer Zusammenkunft von zwischen US-Präsident Donald Trump, dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kommen. Dann dürfte über den Ukraine- und den Iran-Krieg gesprochen werden, was wiederum die Ölpreise bewegen könnte.
Diese hatten in der abgelaufenen Woche stark geschwankt. Auf Wochensicht steuerten die Nordseesorte Brent und US-Leichtöl WTI auf ein Minus von rund drei Prozent zu. Neben der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten wird die Schwäche der Ölpreise Experten zufolge vor allem durch Anzeichen einer nachlassenden US-Nachfrage verursacht, da steigende Rohöl- und Kraftstoffbestände auf relativ verhaltene Konsumaussichten hindeuten.
US-Detailhandelsumsätze im Fokus
Aus Deutschland steht am Dienstag mit dem ZEW-Indikator ein erstes Konjunktur-Stimmungsbild für den November an. Am Freitag wird der Erzeugerpreisindex für Oktober veröffentlicht. Die Euro-Zone legt im Wochenverlauf Daten zur Industrieproduktion, die endgültige Inflationsrate für Oktober und das vorläufige Verbrauchervertrauen für November vor. China veröffentlicht am Montag die Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandelsumsatz. Beim Zinsentscheid am Freitag erwarten Analysten, dass die ein- und fünfjährigen Leitzinsen in China unverändert bleiben.
Aus den USA stehen die Einzelhandelsumsätze im Oktober am Dienstag auf dem Programm. Diese dürften eine gewisse Verlangsamung der Konsumausgaben belegen, sagt Commerzbank-Ökonom Christoph Baltz. «Wir erwarten ein Umsatzplus von 0,2 Prozent, aber dieses dürfte nur die gestiegenen Preise widerspiegeln, vor allem das teurere Benzin.» Am selben Tag werden zudem die Daten für die US-Industrieproduktion vorgelegt.
Anleger werden zudem die US-Quartalszahlen von Walmart, Home Depot, Alibaba und Baidu im Auge behalten, während der Höhepunkt der Berichtssaison hierzulande bereits überschritten ist.
(Reuters)