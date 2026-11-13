KI-Fantasie auf dem Prüfstand

Am ‌Dienstag steht der KI-Pionier Nvidia mit seinen Quartalszahlen erneut im Mittelpunkt. «Dann zählen vor allem der Ausblick und die Frage, ​wie das Unternehmen seinen Wachstumskurs ohne seinen langjährigen Chef fortsetzen will», sagt Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Ein weiterer Stimmungstest für den Sektor steht am Donnerstag an. Dann soll der Handel mit Aktien von Anthropic, dem Entwickler des Chatbots Claude, an der Wall Street aufgenommen werden. Der Börsengang könnte bis zu 1,4 Billionen Dollar schwer sein. «Wenn Anthropic an die Börse geht und enttäuscht, ist das meiner Meinung nach ein weiteres Warnsignal dafür, dass die Anleger im Hinblick auf KI-Aktien zunehmend nervös werden», sagt Patrick Ryan, Chef-Anlagestratege bei Madison Investments.