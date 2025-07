Erst vor drei Wochen war bekannt geworden, dass die BLKB mit ihrer Online-Bank Radicant in schwere Turbulenzen geraten war und eine hohe Wertberichtigung auf der Tochtergesellschaft vornehmen muss. Die Kantonalbank kündigte damals «einschneidende Massnahmen» an, um die Kosten zu senken, und passte ihre Ziele für Radicant an. Damals hiess es, BLKB-CEO Häfelfinger werde das Staatsinstitut per Ende März 2026 verlassen und Bankratspräsident Schneider per Mitte 2026.