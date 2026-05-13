Bei der Hauptversammlung stimmten ⁠die Anteilseigner fast einstimmig für den Schritt, wie der ‌Münchner Autobauer am Mittwoch mitteilte. ‌Die Umwandlung erfolge ​im Wege einer Satzungsänderung ohne Zuzahlungsverpflichtung der Vorzugsaktionäre. Finanzchef Walter Mertl sagte, für die Gewichtung von BMW in Aktienindizes wie dem Dax ‌oder dem Euro Stoxx 50 seien die Stammaktien massgeblich. Nach der Umwandlung steige deren Anteil ​im Streubesitz deutlich um etwa ​19 Prozent. «Dieser Schritt stärkt ​insofern die Gewichtung der BMW in relevanten Indizes.» ‌