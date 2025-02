Technologieoffenheit zahlt sich aus

Angesichts der schwächeren Nachfrage nach Elektroautos zahle sich die BMW-Strategie der Technologieoffenheit aus, sagte Post. So seien die USA gespalten, was die Wahl des Antriebs angehe, und das werde so weitergehen. Insbesondere in den USA und in Europa verläuft der Umstieg zu Elektroautos langsamer als erwartet. Porsche und Mercedes-Benz haben deswegen zuletzt angekündigt, länger an der Verbrennertechnologie festzuhalten.