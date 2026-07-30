Vor allem die Geschäfte in China liefen für die Münchner zuletzt schlecht. Der weltgrösste Automarkt, der früher regelmässig für sprudelnde Gewinne gesorgt hatte, ist für BMW - wie für die anderen deutschen Hersteller - inzwischen zum Sorgenkind geworden, weil die Verkäufe dort einbrechen, während sich der Wettbewerb zuletzt immer weiter verschärft hat. Der BMW-Absatz war dort im zweiten Quartal um fast ein Drittel eingebrochen.