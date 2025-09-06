BMW verspricht sich von der Neuen Klasse unter anderem höhere Gewinne mit seinen Elektroautos. Mertl verwies darauf, dass die Batterie der neuen Fahrzeuge um 40 bis 50 Prozent günstiger sei als die der bestehenden Modelle. Entsprechend gelinge es bereits im kommenden Jahr, mit dem iX3 50 in Deutschland Margenparität mit dem vergleichbaren Verbrennermodell zu erreichen. Bis Ende des Jahrzehnts lösten die Elektroautos auf Basis der Neuen Klasse die älteren Modelle ab. «Unser strategisches Ziel einer Ebit-Marge von acht bis zehn Prozent besteht weiterhin. Wir haben unseren Plan, wie wir das schaffen», betonte er. «Ausserdem gehe ich nicht davon aus, dass die Zölle in drei Jahren noch da sind, wo sie heute liegen.»