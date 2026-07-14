Von Januar ‌bis ⁠Juni übergab der Airbus-Rivale Boeing 314 Maschinen an die Kunden, zwölf Prozent ⁠mehr als ein Jahr zuvor, wie Boeing am Dienstag mitteilte. Allein im Juni ‌waren es 64 (2025: 60) Flugzeuge. Damit hinkt Boeing ‌aber weiter hinter Airbus her. ​Der europäische Flugzeugbauer übergab im Juni 89 Flugzeuge an die Kunden. Im ersten Halbjahr steigerte Airbus damit die Zahl der Auslieferungen um 15 Prozent auf 351 Flugzeuge. Für das ganze Jahr nimmt der französisch-deutsche ‌Konzern nach Reuters-Informationen intern nun 900 Auslieferungen ins Visier, das offizielle Ziel liegt aber weiter bei 870.