Die Investmentfirma von George Soros reduzierte ihren Anteil am Invesco QQQ Trust Series 1 (Ticker QQQ), dem grössten börsengehandelten Fonds, der den technologielastigen Nasdaq 100 abbildet. Ende Dezember hielt das Unternehmen nur noch 9,4 Millionen Dollar, verglichen mit 356,2 Millionen Dollar am Ende des dritten Quartals. Dies geht aus einer am Freitag eingereichten Mitteilung hervor. Er reduzierte auch Positionen in Amazon und Alphabet.

Das in New York ansässige Unternehmen gab bekannt, dass es mehr als 2 Milliarden Dollar an Aktien von Rivian hält. Der Elektro-Pickup-Hersteller ging im November an die Börse. Zudem legte Soros eine neue Beteiligung von 13,3 Millionen Dollar an Peloton Interactive offen. Der Wert seines US-Aktienportfolios stieg um 1,2 Milliarden Dollar auf 6,5 Milliarden Dollar, was zum Teil auf seine Beteiligung an Cerner zurückzuführen ist. Diese Aktien stiegen im vierten Quartal um mehr als 31 Prozent, nachdem Oracle im Dezember die Übernahme des Anbieters medizinischer Aufzeichnungssysteme vereinbart hatte.

Die Investmentfirma des Milliardärs und Philanthropen verwaltet mehr als 28 Milliarden Dollar, darunter öffentliches und privates Beteiligungskapital. Der 91-jährige Soros hat sein Vermögen genutzt, um über seine Open Society Foundations Gruppen zu finanzieren, die sich für Gerechtigkeit, Demokratie, Menschenrechte und progressive Politik einsetzen. Er hat Milliarden in seine philanthropischen Bemühungen gesteckt. Der grösste Teil des Vermögens seiner Firma gehört jetzt den Stiftungen und nicht der Familie Soros. Sein persönliches Vermögen wird laut Bloomberg Billionaires Index auf 7,5 Milliarden Dollar geschätzt.

Geldmanager, die mehr als 100 Millionen Dollar in US-Aktien verwalten, müssen innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende ein 13F-Formular einreichen, um ihre Bestände an Aktien aufzulisten, die an US-Börsen gehandelt werden. Dies ist eine der wenigen Möglichkeiten, einen Einblick in die Investitionen von Hedge-Fonds und einigen grossen Family Offices zu erhalten.

(Bloomberg)