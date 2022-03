Ausgangspunkt der Begeisterung für die Aktie ist ein Tweet, in dem angekündigt wird, dass die Generalversammlung des kalifornischen Unternehmens zusätzliche Aktien genehmigen soll. Bei der Börsenaufsicht SEC ist inzwischen eine Meldung zu diesem Vorhaben eingegangen. Damit sollen Tesla-Aktionärinnen und -Aktionäre eine Dividende erhalten, die statt in bar in Form von Aktien ausgerichtet wird.

Diese Aktiensplit-Ankündigung kam nur Stunden nachdem Firmengründer Elon Musk mitteilte, er habe zum zweiten Mal das Coronavirus eingefangen. Allerdings habe er "so gut wie keine Symptome". Corona ist auch ein Thema in der Tesla-Fabrik in Shanghai: Weil die chinesische Handelsmetropole aufgrund der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante des Virus einen Lockdown verhängt, stehen im Tesla-Werk die Bänder laut Reuters-Berichten für vier Tage still.

Der Tesla-Kurs notiert wegen der Aktiensplit-Pläne aber vorbörslich um 5,5 Prozent höher. Damit wäre die Aktie im Vergleich zu Anfang Januar wieder leicht im Plus. Der Kurs steht wie bei vielen Wachstumstiteln unter Druck. Auf 52 Wochen zurückblickend liegt der Kurs aber um 59 Prozent höher. Im 3-Jahres-Rückblick ist der Börsenwert der Firma um 1860 Prozent gestiegen.

Schon 2020 Aktiensplit

Die Börsennotierung von Tesla ist nicht immer ein stabiles Thema gewesen. Firmengründer Musk lag schon mit der SEC im Clinch, weil er 2018 einmal twitterte, die Firma von der Börse zu nehmen. Die SEC verklagte Musk. Ein Richter gab vergangene Woche grünes Licht für einen Plan der Finanzmarktwächter, eine Strafe von 40 Millionen Dollar gegen Musk unter Anteilseignern zu verteilen, die wegen der Twitter-Eskapade Verluste erlitten hatten.

Tesla will ask shareholders to vote at this year’s annual meeting to authorize additional shares in order to enable a stock split. — Tesla (@Tesla) March 28, 2022

Im August 2020 splittete Tesla die Aktie bereits. Seit dem damaligen Split, aus der aus einer Aktie fünf wurden, hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Danach wurde die Aktie in den S&P 500 aufgenommen. Google-Mutter Alphabet und Amazon haben im laufenden Jahr bereits Aktiensplits angekündigt. So ein Vorgang lässt eine Aktie billiger aussehen und macht sie erschwinglicher. Den Börsenwert einer Firma erhöht die Aufsplittung einer Aktie von sich aus nicht.

(cash/Bloomberg/Reuters)