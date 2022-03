Die Anleger suchen nach Sicherheit, da die Risiken, vom Krieg in der Ukraine über steigende Zinsen bis zur Inflation gewachsen sind. In den USA häufen sich die Rezessionsrisiken, da Teile der Renditekurve von Staatsanleihen invertieren, nachdem die Federal Reserve in einen neuen Straffungszyklus eingestiegen ist.

Nervöse Anleger scheinen Sicherheit gefunden zu haben: Auf dem US-Aktienmarkt, insbesondere bei den grössten amerikanischen Unternehmen. Im Moment stehen US-Aktien offenbar als die beste Option für globale Anleger da, insbesondere im Vergleich zu Anleihen. Die Rendite der globalen Staatsschulden, gewichtet mit dem weltweiten BIP, ist auf dem Weg zum auf das schlechteste Jahr seit 1949 zu, so die Bank of America.

"Die Ansicht ist, dass wir einfach in Sektoren umschichten sollten, in die Sektoren wechseln, die für die Situation günstiger sind", sagt Ilya Feygin, Managing Director und Geschäftsführer und Chefstratege bei WallachBeth Capital. Denn es gebe immer noch nicht viele Alternative zu Aktien.

Einige der grössten Technologienamen wie Apple, die Google-Muttergesellschaft Alphabet und Microsoft sind aufs Jahr gesehen im Minus und bieten so die Möglichkeit, einzusteigen. Es sind Aktien, die die vor nicht allzu langer Zeit noch Allzeithochs erreicht hatten. "Big Tech hat sich als widerstandsfähig erwiesen, insbesondere die FAANG-Namen", sagt Eric Beiley, geschäftsführender Direktor der Vermögensverwaltung bei Steward Partners Global Advisory. Cyber-Aktien waren ebenfalls ein Lichtblick, während Halbleiter attraktiv sind, da sie das Rückgrat der digitalen Welt bilden.

Die Aktien von Apple (blau), Alphabet (gelb) und Microsoft (orange) seit Anfang Jahr (Grafik: cash.ch).

Ertragsstarke grosskapitalisierte Aktien bieten in den USA mehr Sicherheit und Wert als Small- und Mid-Cap-Aktien, da sie in der Regel verlässliche Erträge für Investoren generieren, insbesondere Unternehmen, die Dividendenausschüttungen aufrechterhalten können.

Darüber hinaus könnte der Einbruch des US-Aktienmarktes zu Beginn des Jahres einen Anstieg der Ölpreise und eine Ölpreisanstieg und die Abschwächung des Wirtschaftswachstums eingepreist, was bedeutet, dass sie nicht mehr nicht mehr so teuer sind. "Grosskapitalisierte US-Aktien sind ein Zufluchtsort, weil sie zuverlässig sind sind und keine hohen Schulden haben", sagt Nancy Tengler, CEO von Laffer Tengler Investments. "Dies ist eine Gelegenheit, qualitativ hochwertigere Unternehmen zu verkaufen."

Trotz alledem gibt es immer noch Risiken, denn historische Rezessionsindikatoren geben den Anlegern Warnsignale. Doch die Botschaften sind bis jetzt gemischt. Die Kluft zwischen den Renditen zweijähriger und 10-jähriger Staatsanleihen hat sich verringert, während während der Abstand zwischen 10-jährigen und dreimonatigen Staatsanleihen sich im Gegenzug vergrössert hat. Beide Grössen haben in der Vergangenheit Rezessionen vorausgesagt. Aus technischer Sicht befindet sich der S&P 500 an einem wichtigen Wendepunkt, nachdem er wieder über seinen gleitenden 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Wenn er sich über dieser Marke halten kann und über die Hochs vom Februar um 4.590 (derzeit liegt er bei etwa 4.543) könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass sich der Markt auf einem Aufwärtstrend befindet. Sollte er scheitert, ist dies wahrscheinlich ein Zeichen für eine Gegenbewegung.

Starke Bilanzen

Die Anleger finden auch Trost in amerikanischen Unternehmen dank der riesigen Bargeldbestände in ihren Bilanzen, die sie während der Pandemie angehäuft haben. Infolgedessen steigern die US-Unternehmen ihre Aktienrückkäufe auf Rekordniveau. Die S&P 500-Firmen kauften im vergangenen Jahr Aktien im Wert von 882 Milliarden Dollar an Aktien zurück, 9,3 Prozent mehr als beim vorherigen Rekord aus dem 2018, wie S&P Dow Jones Indices mitteilt.

Eine weitere Stütze für die US-Aktien sind die steigenden Erwartungen für das Wachstum der S&P 500-Gewinne pro Aktie im ersten Quartal, die laut Bloomberg Intelligence seit drei Wochen in Folge gestiegen sind. "Die Aktien scheinen die kurzfristigen geopolitischen und zinspolitischen Risiken eingepreist zu haben", schreibt Gina Martin Adams, Chefstrategin für Aktien bei Bloomberg Intelligence, in einer Notiz. "Die Gewinnprognosen steigen wieder, da sich die Analysten mit sich mit den Risiken der Lieferkette anfreunden und die Umsatzschätzungen verbessern."

Der S&P 500 ist in den letzten zwei Wochen um mehr als 8 Prozent gestiegen und hat damit alle Verluste seit der russischen Invasion am 24. Februar ausgeglichen. Der technologielastige Nasdaq 100 hat im gleichen Zeitraum fast 11 Prozent zugelegt. Angesichts der guten Ertragslage und Unternehmensaussichten gibt es Gründe für die Annahme, dass diese trotz der unzähligen Risiken, mit denen die globalen Aktienmärkte konfrontiert sind, halten können.

