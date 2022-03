Aktien in Hongkong und China erholten sich erstaunlich schnell, nachdem der chinesische Staatsrat versprochen hatte, den Aktienmarkt inmitten einer historischen Talfahrt, die in den letzten zwei Sitzungen 1,5 Billionen Dollar an Wert verbannt hatte, stabil zu halten.

Der Hang Seng China Enterprises Index, der die in Hongkong notierten Unternehmen des chinesischen Festlands abbildet, legte am Mittwoch um 13 Prozent zu und verzeichnete damit den grössten Anstieg seit der globalen Finanzkrise.

Ein Indikator für chinesische Technologieunternehmen verzeichnete einen Rekordanstieg: Alibaba und Tencent legten um mindestens 24 Prozent zu. Die atemberaubende Rally folgte auf einen Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua, wonach China den Aktienmarkt stabil halten und die Börsennotierung im Ausland unterstützen wird, sie berief sich dabei auf ein Treffen unter dem Vorsitz von Vizepremier Liu He.

In der umfassenden Erklärung wurde auch versucht, andere Probleme zu lösen, die den Markt geplagt haben, insbesondere die Besorgnis über Pekings hartes Durchgreifen in der Technologiebranche. Zudem wurde gesagt, dass die Bemühungen, Internetplattformunternehmen zu "korrigieren", bald enden sollten.

Die Aktien in der Region wurden in letzter Zeit aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich der Regulierung und Spekulationen, dass Pekings Beziehungen zu Russland zusätzliche US-Sanktionen nach sich ziehen könnten, stark verkauft. Günstige Bewertungen hatten einige Käufer angelockt, doch die anhaltenden Risiken, darunter ein mögliches Delisting chinesischer Aktien durch die USA und eine Sperrung des Technologiezentrums Shenzhen, hatten die Stimmung belastet.

In der Erklärung wurde auch eine neue Politik für den Umgang mit den Risiken von Immobilienentwicklern gefordert und erwähnt, dass die Regulierungsbehörden in beiden Ländern positive Fortschritte in der Frage chinesischer Aktien erzielt haben, die an den US-Märkten notiert sind. Der Bericht folgt auf eine Reihe von Artikeln, die staatliche Medien in den letzten Tagen veröffentlicht haben, um die Stimmung zu heben.

"Normalerweise kommt die natürliche Talsohle des Marktes nach der politischen Talsohle, die wir jetzt sehen", sagte Li Weiqing, Fondsmanager bei JH Investment Management. "Diesmal könnte es anders sein, da die Krise wie eine Finanzkrise aussah; auch die Makrozahlen deuten auf eine Talsohle hin."

Aber selbst wenn dies nicht das Ende ist, können wir zumindest in der nächsten Woche oder so mehr Stabilität erwarten. Der chinesische Leitindex CSI 300 schloss 4,3 Prozent höher, so viel wie seit Juli 2020 nicht mehr. Vor der Sitzung am Mittwoch war der Index in diesem Jahr um mehr als 19 Prozent gefallen und gehörte damit zu den nationalen Benchmarks mit der schlechtesten Performance weltweit. Trotz des jüngsten Aufschwungs halten es einige Marktbeobachter für verfrüht, ein Ende der Talfahrt auszurufen, und warten ab, ob die verbalen Versprechen in konkrete Massnahmen umgesetzt werden.

JPMorgan bezeichnete Anfang der Woche einige chinesische Internetunternehmen als kurzfristig nicht investierbar". Die 10-Tage-Volatilität des Hang Seng Index ist laut Bloomberg-Daten höher als die aller anderen grossen Börsenbenchmarks der Welt.

Unterdessen machten Leerverkäufe von Hongkonger Aktien am Montagmorgen mehr als 20 Prozent des gesamten Aktienhandels aus, der höchste Wert seit Ende Januar, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. "Ich persönlich befürchte, dass die Krise, mit der der Markt konfrontiert ist, nicht nur China betrifft, sondern ein globales Problem ist, und nicht nur etwas, das die Regulierungsbehörden damit lösen können", sagte Wang Mingxuan, Fondsmanager bei Quant Technology Investment. "Die Ruhe, die dies bringt, ist nur die Ruhe vor dem Sturm."

(Bloomberg)