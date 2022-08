Der seit den diesjährigen Tiefstpunkten Mitte Juni beobachtbare Aufwärtstrend an den US-Börsen hat die Stimmung bei den Privatanlegern deutlich verbessert. Der breite und meistbeachtete S&P 500 hat 17 Prozent gewonnen, der Technologieindex Nasdaq 100 21 Prozent.

Die vom global agierenden Marktforschungsunternehmen Vanda Research zusammengestellten Daten zeigen, dass Privatanleger allein in der vergangenen Woche durchschnittlich 1,36 Milliarden Dollar pro Tag in US-Wertpapiere investiert haben. Darüber hat am Mittwoch der US-Finanznachrichtensender CNBC berichtet.

Dabei floss ein Grossteil dieses Geldes in börsengehandelte Fonds. Gleichzeitig stellte Vanda Research aber auch fest, dass die WallStreetBets-Gemeinde ihre Aktivität "hochgefahren" hat. Insbesondere haben die Reddit-Nutzer in Meme-Aktien investiert.

Die WallStreetBets-Gemeinde, die auf dem Online-Forum Reddit angesiedelt ist, besteht mehrheitlich aus jungen Privatpersonen, die grundlegende Anlagepraktiken und Risikomanagementtechniken ignorieren. Daher wird ihre Tätigkeit am Markt als Glücksspiel betrachtet. Diese Anlegerschaft erregte Anfang 2021 weltweit Aufsehen durch seine Rolle beim raketenhaften Anstieg der GameStop-Aktie.

Grosser Handelsvolumen- und Aktienanstieg bei Bed Bath & Beyond

Das erneute Interesse der Reddit Nutzer an Meme-Aktien zeigt sich am deutlichsten im jüngsten Anstieg Bed Bath & Beyond: Der Titel hat auf Monatssicht knapp 300 Prozent zugelegt - dies, nachdem die Aktie den tiefsten Stand seit März 2020 erreicht hatte. Andere klassische Meme-Aktien wie AMC und GameStop sind im August ebenfalls stark gestiegen.

"Die WallStreetBets-Gemeinde hat ihre Aktivität weiter erhöht, was den aktuellen Aufwärtstrend bei US-Aktien weiter unterstützt", schrieb Lucas Mantle, Analyst bei Vanda Research, in einer Mitteilung. Das zunehmende Anlegerinteresse widerspiegelt sich beim jüngsten Anstieg der Handelsvolumen bei US-Aktien.

US-Aktien mit dem grössten Anstieg der Handelsvolumen:

Titel Anstieg der Volumen (die letzten fünf Tage gegenüber dem Stand vor einem Monat) Kursentwicklung im letzten Monat Bed Bath & Beyond 350 Prozent +297 Prozent Walt Disney 295 Prozent +18 Prozent Trade Desk 275 Prozent +38 Prozent Sea 196 Prozent -13 Prozent Rivian Automotive 195 Prozent +7 Prozent Plug Power 183 Prozent +55 Prozent

Quelle: Vanda Track und Bloomberg.

Vanda Research stellte fest, dass das Handelsvolumen bei Bed Bath & Beyond in den letzten fünf Tagen um 350 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen ist. Auch bei Disney, Trade Desk und Rivian hat sich das Handelsvolumen in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Dies gilt ebenso für AMC, Plug Power, Roblox, DraftKings und Affirm.

Short Squeeze wird wieder relevant

Das angeschlagene Unternehmen Bed Bath & Beyond, das Küchen- und Haushaltsartikel sowie Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer verkauft, ist jedoch der unangefochtene "König": "Die Hand der Privatanleger ist wieder einmal sichtbar, da bei Bed Bath & Beyond sowohl das Volumen für Aktienkäufe als auch für Call-Optionen auf mehr als das 70-fache ihres Allzeitdurchschnitts gestiegen sind", so Mantle.

"Vor dem jüngsten Anstieg wurden etwa 35 Prozent der ausstehenden Aktien short gehalten, was die Aktie von Bed Bath & Beyond zu einem erstklassigen Squeeze-Kandidaten macht", schrieb Mantle zudem. Diese Aussage über einen möglichen Short Squeeze gilt umso mehr, da trotz starkem Kursanstieg der leerverkaufte Anteil der frei handelbaren Aktien laut Daten von Bloomberg auf 44 Prozent angestiegen ist.

Denn Leerverkäufer - meist Profi-Investoren wie Hedgefonds - sorgen mit ihrer Aktivität häufig auch für die eine oder andere Kursexplosion nach oben. Steigt eine leerverkaufte Aktie, müssen diese ihre Short-Positionen glatt stellen. Die Leerverkäufer müssen die Aktien mit Verlusten zurückkaufen. Diese Angebotsknappheit endet dann in einem Short Squeeze, die Aktie steigt deutlich an.

Dabei ist Bed Bath & Beyond nicht einmal die meist leerverkaufte US-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar. Beim e-Sports-Unternehmen Faze liegt der Prozentsatz bei 75 Prozent. Noch vor Bed Bath & Beyond platziert ist auch der Grillhersteller Weber mit 48 Prozent und das Einzelhandelsunternehmen Dillard's mit 47 Prozent.

Tesla verzeichnet die grössten Cash-Zuflüsse von Privatanlegern

Bed Bath & Beyond verzeichnete in der vergangenen Woche auch einer der grössten Cash-Zuflüsse von Privatanlegern: Diese kauften in den letzten fünf Tagen netto Aktien im Wert von 136 Millionen Dollar.

Wo US-Privatanleger die grössten Investitionen tätigen:

Titel Nettokäufe in den letzten fünf Tagen Tesla 569 Millionen Dollar AMD 249 Millionen Dollar Apple 227 Millionen Dollar Amazon 153 Millionen Dollar Bed Bath & Beyond 136 Millionen Dollar Nvidia 152 Millionen Dollar

Quelle: Vanda Track.

Tesla führte die Liste der Zuflüsse bei Vanda Research mit Nettokäufen in Höhe von 569 Millionen Dollar in den letzten fünf Handelstagen an. Andere Namen, die grosse Zuflüsse von Privatanlegern verzeichneten, sind AMD, Apple, Amazon und Nvidia. Der Elektroautopionier konnte in den letzten fünf Tagen nach Bed Bath & Beyond (+117 Prozent) von den Investitionen der Privatanleger mit einem Kursplus von 6 Prozent am deutlichsten profitieren.