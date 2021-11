Antizyklisch handeln: Dieses Motto scheint sich Starinvestorin Cathie Wood bei ihrem jüngsten Nachkauf bei der Roku-Aktie zu Herzen genommen zu haben. Die Titel des Streaming-Dienstleisters sind seit Monaten in einem Abwärtstrend. Doch am Mittwoch sackten sie noch einmal um mehr als 11 Prozent ab. Die Aktie notiert mittlerweile rund 50 Prozent unter ihrem Juli-Hoch – und ist jetzt genauso viel wert wie vor einem Jahr.

Grund für den jüngsten Kursrutsch sind zwei Abstufungen von Analysten. So stufte Michael Nathanson von Moffett Nathanson die Aktie von "Neutral" auf "Sell" herab. Der Analyst senkte das Kursziel auf 220 Dollar gegenüber 330 Dollar, was 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 245 Dollar liegt.

Kursentwicklung der Roku-Aktie seit Anfang Jahr. Grafik: cash.ch.

"Einfach ausgedrückt, sind wir der Meinung, dass unsere und die langfristigen Umsatz- und Gewinnschätzungen der Börse einfach zu hoch sind", begründet Nathanson die Herabstufung in seinem Kommentar - und fügt hinzu: "Roku wird einen absurd hohen Anteil an werbebasierten Video-on-Demand-Eindrücken monetarisieren müssen, um auch nur annähernd die Schätzungen des Marktes erreichen zu können."

Es regnet Kurszielsenkungen

Bereits vor zwei Wochen, als Roku enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal bekanntgegeben hatte, senkten Analysten reihenweise die Kursziele – wenn auch viele noch immer über dem aktuellen Kurs liegen. Einerseits enttäuschten die ​​Aussichten des Streaming-Anbieters für das laufende vierte Quartal, andererseits sorgen Probleme in der Lieferkette für Verunsicherung. Pivotal Research senkte von 410 Dollar auf 350 Dollar, Deutsche Bank-Analyst Jeffrey Rand strich das Kursziel von 500 Dollar auf 400 Dollar zusammen, KeyBanc reduzierte um 45 Dollar auf 305 Dollar, und Morgan Stanley schraubte sein Kursziel um 15 Dollar auf 295 Dollar nach unten.

Cathie Wood scheint all dies nicht zu beunruhigen, im Gegenteil: Nach dem Kursrutsch deckte sich sowohl ihr Vorzeige-ETF "Ark Innovation" als auch "ARK Next Generation Internet ETF" mit Roku-Aktien ein. Insgesamt beliefen sich die Transaktionen auf 310'252 Aktien im Wert von 76 Millionen Dollar, was die grössten Zukäufe an diesem Tag ausmachten.

Wood kaufte bereits im Spätsommer bei Roku nach, als die Aktie bereits 30 Prozent heruntergekracht war. Damals argumentierte sie, die kurzfristige Verlangsamung werden nur vorübergehend sein. Wood ist bekannt dafür, in Frühphasen zu investieren. Ganz nach dem Motto: Jetzt investieren, um später deutlich zu wachsen.