Wer sein Portfolio den Höhen und Tiefen der Weltkonjunktur aussetzen will, kommt kaum am MSCI World Index vorbei. Dieser ist ein internationaler Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. Mit 1558 Unternehmen weltweit spiegelt der MSCI World-Index ungefähr 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung in Industrieländern wider.

Die darauf lautenden ETF (Exchange Traded Funds) unterscheiden sich jedoch massiv bezüglich ihrer jährlichen Gesamtkostenquote - die Spannweite reicht von 0,12 bis 0,5 Prozent, wobei der "SPDR MSCI World UCITS ETF" (ISIN: IE00BFY0GT14) der günstigste ist.

Doch es geht noch besser. Der "Amundi Prime Global UCITS ETF (ISIN: LU1931974692)" verfügt über jährliche Gesamtkosten von 0,05 Prozent. Der Clou: Der Referenzindex ist nicht der MSCI World, sondern der Solactive GBS Dveloped Markets Large & Mid Cap.

Denn ETF-Anbieter zahlen die Indexanbieter für Daten und für den Namen. Je bekannter der Indexanbieter, desto teurer. Ein eher unbekannter Indexanbieter wie Solactive ist daher deutlich günstiger und die darauf lautenden ETF verfügen über geringere jährliche Gesamtkosten.

Denner-Variante zumindest auf lange Sicht beser

Der von Solactive herausgegebene Index hat dabei das Ziel 85 Prozent der Marktkapitalisierung in den Industrieländern abzubilden – wie der MSCI World. Mit insgesamt 1672 Unternehmen sind im Index deutlich mehr Unternehmen als im MSCI World enthalten.

Von der Ausstattung her sind die beiden Indizes trotzdem kaum zu unterscheiden. Die grossen US-Technologiekonzerne Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla oder Facebook bilden bei beiden Indizes die Schwergewichte. Gut 22 Prozent der Unternehmen stammen jeweils aus der IT-Branche.

Bei der Kursentwicklung kommt die Noname-Variante mit einem Kursplus von 20 Prozent seit Jahresbeginn gut weg. Der MSCI World Index erreicht ebenfalls ein Plus von 20 Prozent. Dies, obwohl die Volatilität beim MSCI World Index höher ist, die Kursbewegungen daher gegen unten und oben stärker sind.

Auch auf Sicht von zwei Jahren entwickelt sich das Bild zugunsten der Noname-Variante. Während der MSCI World Index ein Plus von 42,6 Prozent aufweist, hat der Solactive GBS Dveloped Markets Large & Mid Cap 43,4 Prozent hinzugewonnen. Die Denner-Variante der Welt-ETF ist mit den geringeren Kosten und der geringeren Volatilität tatsächlich eine valable Alternative zu den ETF auf den MSCI World.