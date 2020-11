Eine der Empfehlungen von JP Morgan Asset Management lautet beispielsweise, nach unten geprügelte Aktien von Reise-Unternehmen, Fluglinien und Hotels zu kaufen. Das Multi-Asset-Team von Fidelity International erhöht die Positionen in Regionen wie Europa, die schwer vom Virus getroffen sind, und setzt auf eine Besserung. Franklin Templeton argumentiert, es sei noch zu früh, um Geld aus Regionen wie Asien, die die Krise besser bewältigt haben, abzuziehen.

Zwar schauen alle drei Gesellschaften über die steigenden Fallzahlen und erneuten Lockdowns hinaus auf die Aussicht, dass eine geimpfte Bevölkerung in den nächsten zwei Jahren irgendwann Herdenimmunität erreicht. Aber ihre zeitweise auseinander driftenden Ansichten zu den Anlagestrategien zeigen, wie viel für Vermögensverwalter in einem möglicherweise entscheidenden Moment an den Märkten auf dem Spiel steht. Die Fortschritte bei Covid-19-Impfstoffen in diesem Monat haben bereits wilde Veränderungen der relativen Performance von Branchen, Ländern und Aktien-Anlagestilen ausgelöst.

“Die Rotation im Aktiensektor könnte die Diskussion bei den Anlegern in den kommenden Monaten dominieren”, sagt Tai Hui, Chef-Marktstratege für Asien bei JP Morgan Asset Management. “Wir glauben, dass die Investoren ihre Allokationen diversifizieren sollten, um von den möglicherweise guten Nachrichten zur Impfstoffentwickung zu profitieren.”

Die Impfungen in den USA werden “hoffentlich” in weniger als drei Wochen beginnen, sagte Moncef Slaoui, der Leiter des Programms der Regierung zur Beschleunigung eines Impfstoffs, auf CNN am 22. November. Zuvor hatten Pfizer und Partner BioNTech sowie Moderna, gesagt, dass ihre Virus-Impfstoffe eine Wirksamkeit von etwa 95 Prozent haben. Ein Impfstoff, der von der Universität Oxford und AstraZeneca entwickelt wurde, verhindert einen Ausbruch der Krankheit in den meisten Fällen.

Weltweiten Aktien steuern auf den besten Monat überhaupt zu

Ein Index der globalen Aktien ist seit dem 9. November, dem Tag der Pfizer-Impfstoff-Nachricht, um mehr als 4 Prozent gestiegen. Die Rally geht weiter, auch wenn Anleger nun Hürden wie die Lagerung und Verteilung bei extrem niedrigen Temperaturen für einige Impfstoffe im Blick haben. Die US-Aktien erreichten am Dienstag neue Höchststände, der Dow Jones Industrial Average kletterte erstmals über 30'000 Punkte. Die weltweiten Aktien steuern auf den besten Monat überhaupt zu.

Für Salman Ahmed, dem in London ansässigen Leiter für Makro- und strategische Asset Allocation bei Fidelity International, ist es an der Zeit, in Bezug auf Europa bullish zu werden. Das Multi-Asset-Team sei optimistisch in Bezug auf die Region geworden, und das sei eine „große Veränderung“, sagte er. Laut Ahmed hat Asien die Marktvorteile, die es durch die Eindämmung des Virus erzielen kann, maximiert.

“Länder, die aufgrund des Virus unter grossem Druck stehen, können am meisten von einem glaubwürdigen Impfstoff profitieren”, sagte er. “Und Europa fällt in diese Kategorie, weil das Virus ziemlich schlimm war.” Diese Umschichtung hat bereits begonnen. Der marktbreite europäische Stoxx Europe 600 Index ist seit dem 9. November um mehr als 7 Prozent gestiegen.

Aber nicht jeder kauft in einer derartigen Rotation. Für Stephen Dover, Leiter der Aktienabteilung bei Franklin Templeton, dauert es zumindest noch Monate, bis ein Impfstoff umfassend eingesetzt werden kann. Und das bedeutet für ihn, dass asiatische Aktien immer noch die richtige Entscheidung sind.

Das Impfstoff-Endspiel

“Asien kann davon profitieren, dass es wirtschaftlich voll funktionsfähig ist, während der Westen auf umfassende Impfungen wartet”, sagte er in einem Interview in diesem Monat. Vermögensverwalter sind auch unterschiedlicher Ansicht, wann die Impfstoffe zu einer Rückkehr zu normal funktionierenden Volkswirtschaften führen werden. Für Stephen Dover beispielsweise ist dies am wahrscheinlichsten in der zweiten Hälfte des Jahres 2021. Demgegenüber schätzt Ross Cameron vom australischen Geldmanager Northcape Capital in Tokio, dass bis Ende 2023 immer noch mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung nicht geimpft sein wird.

“Wir sind der Meinung, dass die Märkte hinsichtlich der Geschwindigkeit einer weltweiten Impfung viel zu optimistisch sind”, sagte Cameron. “Es wird viel Zeit und Geld kosten.”

Erfolgreich funktionierende Impfstoffe werden laut Ahmed von Fidelity auch den Aktienmärkten in Indien und Indonesien Rückenwind geben. Indien hat weltweit die zweithöchste Viruslast, während Indonesien die meisten Infektionen in Südostasien verzeichnet. Während Indiens Aktien-Benchmark im Jahr 2020 einen Zuwachs verzeichnete, hat der Jakarta Composite Index mehr als 9% verloren.

Evan McCulloch, Direktor Aktien-Analyse bei der Franklin Equity Group, fasst zusammen, wie die Fondsmanager trotz unterschiedlicher Strategien im Allgemeinen über zweite Viruswellen und erneute Lockdowns in vielen Ländern hinausblicken:

“Wir sind langfristige Investoren”, sagt er. Wir "schauen über die steigenden Fallzahlen und die anhaltende wirtschaftliche Schwäche hinaus auf eine Wiedereröffnung der Wirtschaft, die durch den Impfstoff ermöglicht wird.“

(Bloomberg)