Die abgelaufene Woche wurden von überraschend positiven Studiendaten zu einem Corona-Impfstoff bestimmt. Die Nachricht, wonach das Mittel der Mainzer Biontech und ihres US-Partners Pfizer das Risiko einer Corona-Infektion um 90 Prozent verringert, beflügelte die Aktienmärkte zu Beginn der Woche weltweit. Auch in der Schweiz stellte die Nachricht den Aktienmarkt auf den Kopf. Allgemein ging es am Schweizer Markt für klassische Corona-Verlierer massiv rauf, die bisherigen Profiteure der Pandemie mussten – unterschiedlich stark - Federn lassen.

Tops und Flops im SPI auf Wochensicht

Quelle: Bloomberg (Stand: 13.11.2020, 13:45 Uhr)

Besonders grosse Erleichterung über die Impfstoff-Daten war bei den Tourismuswerten zu beobachten, deren Titel teils steil nach oben schossen. Die Reisebranche ist von der Pandemie stark beeinträchtigt, der Flugverkehr war zeitweise fast ganz zum Erliegen gekommen. Die Hoffnung, dass mit einem Impfstoff Auslandsreisen wieder möglich sind, liess auf dem Schweizer Aktienmarkt dementsprechend Reise-Titel wie LM Group (lastminute.com, +32 Prozent), Dufry (Reisedetailhändler, +29, Prozent), oder den Flughafen Zürich (+15 Prozent) steigen.

Auffällig: Die Kursgewinne wurden praktisch allesamt am Montag, dem Tag der Impfstoff-Nachricht, erzielt. Seitdem halten sich die Titel auf dem neuen, höheren Niveau aber erstaunlich stabil.

Grosser Verlierer am breiten Markt war diese Woche Logitech (-11 Prozent). Der in diesem Jahr an der Börse gefeierte Hersteller von Computerzubehör profitierte bisher massiv vom in der Pandemie weiter beschleunigten Home-Office-Trend. Auch Zur Rose (-8,5 Prozent) büsst diese Woche ein. Die Online-Apotheke profitierte ebenfalls vom verstärkten E-Commerce-Trend in der Corona-Krise. Die Titel konnten nach dem Kurs-Absacker vom Montag im Verlauf der Woche allerdings wieder etwas Boden gutmachen.

Tops und Flops im SMI auf Wochensicht

Quelle: Bloomberg (Stand: 13.11.2020, 13:45 Uhr)

Im SMI ist diese Woche Givaudan (-5 Prozent) grösster Verlierer. Die Titel des Duft- und Aromenherstellers konnten seit dem Corona-Tief allerdings bereits rund 55 Prozent dazugewinnen. Zudem traf es mit Lonza (-2 Prozent) und Sika (-3,9 Prozent) zwei weitere in diesem Jahr gefeierte Aktien unter den Blue-Chips.

Zu den SMI-Gewinnern gehören hingegen Finanztitel und Zykiker. Sowohl Credit Suisse (+11,5 Prozent), Swiss Life (+10,8 Prozent), Swiss Re (8,8 Prozent), Zurich (+8,3 Prozent) und UBS (+6 Prozent) als auch Richemont (+9 Prozent), SGS (+8,5 Prozent), Swatch (+7 Prozent) sowie LafargeHolcim (+6,7 Prozent) profitierten merklich von der positiven Impfstoff-Nachricht.

(Mit Material der Agenturen Reuters und AWP)