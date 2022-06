Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Montag jeweils um rund ein Prozent.

Mut machte Investoren das Ende der Corona-Lockdowns in der chinesischen Hauptstadt Peking und der Wirtschaftsmetropole Shanghai. Sie setzten auf eine Wiederbelebung der schwächelnden Weltwirtschaft. Erleichtert reagierten Börsianer zudem auf einen Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge die chinesischen Behörden vor dem Abschluss ihrer Untersuchungen beim Uber-Rivalen Didi und der Aufhebung des Verbots zur Aufnahme neuer Kunden stehen. "Das schürt Optimismus, dass bei der strengen Regulierung der Technologiewerte Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, sagte Anlagestratege Christopher Wong von der Maybank. Die Regierung in Peking hatte Didi unter anderem den Missbrauch von Nutzerdaten vorgeworfen.

Vor diesem Hintergrund stiegen die Aktien des Fahrdienst-Vermittlers um 55 Prozent auf 2,86 Dollar. Die Titel von Full Truck Alliance und Kanzhun gewannen 16 beziehungsweise 22 Prozent. Der Logistik-Dienstleister und der Personalvermittler nehmen nach einer elf Monate währenden Untersuchung der chinesischen Behörden wieder neue Kunden an.

(AWP)