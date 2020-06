Verkäufer kündigten nach Handelsschluss am Dienstag letzter Woche Aktienangebote in Höhe von fast 5 Milliarden US-Dollar an. Grossaktionäre nutzten die sich erholenden Indizes, um Anteile loszuwerden. Und Unternehmen sammelten Geld, um in der Coronavirus-Krise Barguthaben zu stützen.

Die Verkäufe schüren die Sorge, dass sich die aktuelle Erholung der Märkte ihrem Höhepunkt nähert. So verkaufte der Baustoffhersteller Compagnie de Saint-Gobain seine Beteiligung an Sika für 2,6 Milliarden Franken im Rahmen des grössten Aktienangebots in Europa in diesem Jahr.

Zudem hat das Halbleiterunternehmen Infineon mehr als 1 Milliarde Euro frisches Kapital aufgenommen, der Hauptaktionär des italienischen Zahlungsunternehmens Nexi hat 781 Millionen Euro an Aktien vermarktet und eine deutsche Stiftung hat den Anteil am Zughersteller Stadler Rail um 210 Millionen Franken reduziert.

Bewertungen im Technologiebereich sehr hoch

Das enorme Volumen an Deals ist "kein sehr gutes Zeichen für Wachstums- und Momentum-Aktien", sagte Anthony Benichou, Händler bei Louis Capital Markets in London. "Dies bedeutet, dass Insider die Bewertungen als hoch ansehen. Insbesondere im Technologiebereich, wo wir uns einem Niveau nähern, das wir zuletzt während der Blase im Jahr 2000 gesehen haben."

Europa verzeichnete nach der Stabilisierung der Märkte im April einen Anstieg der Verkäufe bestehender Anteile. Vor allem in Unternehmen, die während der Lockdown-Massnahmen aufgrund geänderter Einkaufsgewohnheiten eine erhöhte Nachfrage verzeichneten. Die meisten davon sind in der digitalen Wirtschaft tätig, wie die Online-Plattform für die Zustellung von Lebensmitteln Just Eat Takeaway und der Anbieter von Fernwartungssoftware TeamViewer.

Der Stoxx Europe 600 Index ist gegenüber seinem Tief von Mitte März um 26 Prozent gestiegen und steigt auf den höchsten Stand seit dem 6. März. Der Index hat diese Woche drei Tage in Folge gewonnen, da der Optimismus hinsichtlich der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften anhält.

Es werden fleissig neue Aktien veräussert

Allein in diesem Monat haben 84 Unternehmen an europäischen Börsen mehr als 15 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf neuer Aktien und Veräusserungen von Anteilen aufgebracht. Dies geht aus Daten hervor, die Bloomberg zusammengestellt hat. Dies ist der geschäftigste Monat für die Aktienmärkte in diesem Jahr.

Allerdings wird sich diese Entwicklung wahrscheinlich nicht so schnell verlangsamen, selbst wenn die Marktrallye endet. Der Grund: Mehr Unternehmen müssen Bargeld beschaffen, um die während des wirtschaftlichen Abschwungs geschwächten Bilanzen zu stützen. Oder sie benötigen Geld, um ihre Wettbewerbspositionierung nach den Lockdowns zu verbessern.

Einige Unternehmen haben so viel von ihrer Marktkapitalisierung verloren, dass sie in den kommenden Wochen praktisch so viel Eigenkapital wie bei einer neuen Notierung aufnehmen müssen, sagte Philip Noblet, Leiter des britischen Investment Banking bei Jefferies. Und obwohl der Verkauf bestehender Aktien schnell neue Kapitalbeschaffungen einholt, erwarten Banker auf absehbare Zeit, dass der Verkauf neuer Aktien die Aktivität dominieren wird. Dies könnte als gute Nachricht für Anleger angesehen werden, die sich Sorgen über die Auszahlung von Insidern machen.

Obwohl die meisten Übernachttransaktionen am Dienstag aus renditeorientierteren Sektoren stammten, weisen einige Wachstumsunternehmensbewertungen auf. Sika handelt mit dem 34-fachen des erwarteten Gewinns in den nächsten 12 Monaten, dem höchsten Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV seit mindestens 15 Jahren. Die Unternehmen des Stoxx 600 Construction & Materials Index haben im Durchschnitt ein KGV von 18.

(Bloomberg)