Die Aktien des Elektroautobauers Tesla sollten am Mittwoch im Auge behalten werden. Der aktivistische Investor und Leerverkäufer Fraser Perring, der auch mit seiner Investmentfirma Viceroy bekannt ist, twitterte am Morgen, dass er erneut auf Kursverluste bei Tesla setze. Er warf dabei die Frage auf, ob die grossen Autobauer Toyota und Volkswagen an der Börse unterbewertet seien oder ob Tesla schlicht überbewertet sei.

Der Gründer von Viceroy Research twitterte am Mittwoch, dass es eine "Preisverschiebung" zwischen den Aktien von Tesla und den etablierten Automobilherstellern Toyota Motor und Volkswagen gebe. Die beiden grössten Autohersteller verkauften jeweils etwa 10 oder 11 Fahrzeuge für jedes von Tesla im vergangenen Jahr ausgelieferte Auto, doch das von Elon Musk geführte Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 1,15 Billionen Dollar, mehr als das Doppelte der kombinierten Bewertungen von Toyota und VW.

Price dislocation are #Toyota & #VW undervalued or is @Tesla overpriced? $TSLA's quality & #FSD will be measured by the consumers. I'm short again.

Titans of Carmaking Are Plotting the Overthrow of Elon Musk https://t.co/62i980SPaS

— Fraser Perring - Grand Poobah of “criminal” shorts (@AIMhonesty) January 5, 2022