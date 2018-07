09:15

Der Swiss Market Index (SMI) legt zum Handelsstart mit 0,1 Prozent nur minim auf 8679 Punkte zu.

Gekauft werden die am Vortag eher schwachen Swatch (+0,7 Prozent) und Richemont (+0,5 Prozent). Diese hatten unter dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen den USA und China gelitten. Das Land der Mitte und Hongkong sind die mit Abstand wichtigsten Absatzmärkte für Luxuswaren und teure Uhren.

Auch Titel des Personaldienstleisters Adecco stechen vor dem Arbeitsbericht aus dem USA mit einem Plus von 0,5 Prozent etwas hervor. Die Papiere profitieren auch von einer kleinen Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs.

Am breiten Markt fallen die Ams-Papiere um deutliche 2,4 Prozent. Die Credit Suisse hat ihr Kursziel für den Halbleiterhersteller um rund ein Drittel gekürzt. Die Experten begründen den Schritt mit gesenkten Prognosen für Umsatz und den operativen Gewinn im Zeitraum 2018 bis 2020. Ihre neuen Schätzungen basieren auf der Annahme, dass in Apples iPhone weniger 3D-Inhalte verarbeitet sind als zuvor.

+++

08:35

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA hat die Börsen in Asien zum Wochenschluss kräftig durcheinander gewirbelt. Seit diesem Freitag gelten auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar höhere Abgaben für die Einfuhr in die USA.

Die Regierung in Peking reagierte mit Gegenzöllen. "Man kann das mit einem Boxspiel vergleichen, in dem jetzt die erste Runde eingeläutet wurde", sagte Investmentstratege Norihiro Fujito vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Ein Handelskrieg sei nun Realität geworden. US-Präsident Donald Trump werde nicht lockerlassen. Dieser hatte erklärt, sollte China Gegenzölle auferlegen, werde die USA Abgaben auf weitere chinesische Waren verlangen. Allerdings bestehe die Hoffnung, dass im Konflikt mit China der grosse Knall in letzter Minute abgewendet werden könne, sagte Investmentanalyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank Baden-Württemberg.

Das Barometer der Börse in Shanghai rutschte zunächst um bis zu 1,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren ab, berappelte sich aber wieder und notierte knapp ein Prozent fester. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte ein Prozent zu und machte Verluste aus dem frühen Handel wett. In Tokio schloss der Nikkei 1,1 Prozent fester bei 21.788 Zählern. Gefragt waren vor allem die Anteilscheine von Autobauern, nachdem US-Präsident Donald Trump den europäischen Herstellern Verhandlungsbereitschaft bei den angedrohten Auto-Zöllen signalisierte.

Die Titel von Toyota stiegen um 1,1 Prozent, Honda legten 1,4 Prozent zu und die in Seoul gelisteten Aktien von Hyundai stiegen um 2,9 Prozent. Die im Nikkei notierten Eisai-Titel schossen um 19,5 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern, der mit dem US-Unternehmen Biogen zusammenarbeitet, erzielte einen Studienerfolg mit einem Mittel gegen Alzheimer. Unter die Räder kamen die Aktien von Samsung nach einer Gewinnwarnung für das zweite Quartal. Die Aktien des südkoreanischen Elektronikkonzerns verloren in der Spitze knapp drei Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um um 0,4 Prozent zu. Gestern schloss der Leitindex gerade Mal 0,1 Prozent höher.

Im Fokus dürfte der Handelsstreit der USA mit China stehen. Nach dem Inkrafttreten von US-Zöllen auf chinesische Warenimporte sieht sich die Regierung in Peking zu Gegenmassnahmen gezwungen. Anleger fürchten, dass sich der Zollstreit zwischen den weltweit grössten Wirtschaftsmächten zu einer Vergeltungsspirale ausweitet, die auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte. Seit diesem Freitag gelten US-Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar.

Unter den Einzelwerten stehen Adecco und Swatch (beide +0,7 Prozent) am deutlichsten im Plus. Auch ABB, Credit Suisse und UBS sind mit Plus 0,5 Prozent deutlich positiv.

Auffallend ist bei den Nebenwerten das Minus von 0,9 Prozent bei AMS, was auf die Gewinnwarnung von Samsung für das zweite Quartal zurückzuführen ist.

+++

06:40

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum Nachmittag um 1,0 Prozent auf 21.757 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,6 Prozent auf 1685 Zähler.

Gefragt waren die Aktien von Autoherstellern. So verteuerten sich die Anteilsscheine von Toyota Motor um 1,6 Prozent und die von Honda Motor um 1,9 Prozent. Händler erklärten die Aufschläge mit der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Anleger setzten darauf, dass die Autobauer in Europa um höhere US-Einfuhrzölle herumkommen. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, brachte bei einem Treffen mit den Chefs von VW, BMW und Daimler einen Komplettverzicht auf Autozölle ins Gespräch. Auch in Japan sorgte der US-Vorstoss für gute Stimmung.

Begehrt waren auch die Aktien von Taiyo Nippon Sanso mit einem Kurssprung von 13 Prozent. Für den geplanten Zusammenschluss mit dem deutschen Industriegasekonzern Linde trennt sich der US-Partner Praxair von einem Grossteil seines Europageschäfts. Der japanische Konzern Taiyo Nippon übernimmt dabei Geschäftsteile für insgesamt fünf Milliarden Euro.

(cash/AWP/Reuters)