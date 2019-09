+++

08:10

Der SMI startet ohne grosse Kursbewegungen in die neue Handelswoche. Der SMI steht vorbörslich mit 0,06 Prozent hauchdünn im Minus. Dabei notieren mit Nestlé ( + 0,46 Prozent) und Adecco (+ 1,69 Prozent) zwei Titel im Plus. Alle restlichen SMI-Titel bewegen sich im leichten Minusbereich.

Am Freitag hatte der SMI noch in Erwartung erfolgreicher Verhandlungen im Zollstreit um 0,6 Prozent zugelegt. Am Sonntag traten US-Zölle auf weitere chinesische Importgüter in Kraft, China zog nach.

+++

06:40

Der Schweizer Franken hat sich zum Dollar kaum bewegt und wird mit 0,9901 Franken je Dollar gehandelt. Der Euro steht bei 1.0884 Franken.

Ein Euro wurde mit 1,0991 Dollar bewertet, kaum verändert zum späten New Yorker Handel. Bereits am Freitag war die Gemeinschaftswährung so wenig wert gewesen wie seit mehr als zwei Jahren nicht.

+++

06:35

Die am Wochenende in Kraft getretenen Sonderzölle im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den Aktienmarkt in Tokio am Montag belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor im Verlauf 0,3 Prozent auf 20.643 Punkte. Auch der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1507 Zähler nach.

Im Handelsstreit hatten die USA und China am Sonntag die Zollschraube wie angekündigt weiter angezogen. Ausnahmen, etwa für Produkte, die bereits auf dem Transportweg sind, soll es der US-Zollbehörde zufolge nicht geben. US-Präsident Donald Trump forderte US-Firmen erneut auf, Zulieferer außerhalb Chinas zu finden.

(cash/AWP/Reuters)