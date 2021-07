Argo AI, ein Startup für selbstfahrende Systeme, das von Ford und Volkswagen unterstützt wird, arbeitet mit Investmentbankern daran, sich auf einen Börsengang noch in diesem Jahr vorzubereiten. Dabei könnte das Unternehmen eine Bewertung von mehr als 7 Milliarden Dollar realisieren.

Die fünf Jahre alte Firma, welche autonome Systeme für zwei der weltweit grössten Fahrzeughersteller entwickelt, hat sich zur Vorbereitung des Börsengangs für Citigroup und JPMorgan entschieden, heisst es aus informierten Kreisen. Argo und seine Banker erwägen entweder einen Börsengang oder die Nutzung eines Börsenmantels SPAC, sagten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten.

Argo steht kurz vor der kommerziellen Einführung seines Selbstfahr-Systems. Ford will autonome Lieferfahrzeuge und Personentransporter schon nächstes Jahr auf die Strassen bringen, während VW das für das Jahr 2025 anvisiert. Der Weg zum Einsatz von Robo-Fahrzeugen ist eine teure Angelegenheit, weshalb auch die Konkurrenten von Argo, etwa Waymo von Alphabet und Cruise von General Motors, Kapital einsammeln. Argo will in diesem Sommer eine letzte private Finanzierungsrunde durchführen, bevor es womöglich noch in diesem Jahr an die Börse geht.

"Unser Fokus liegt derzeit auf der Sicherung einer privaten Investitionsrunde, die Teil unseres Vorhabens ist, an die Börse zu gehen", sagte Unternehmenssprecher Alan Hall in einer Mitteilung. Die Finanzierung, "die wir in diesem Sommer erwarten, wird uns helfen, unseren Weg zur Kommerzialisierung zu festigen."

Vertreter von JPMorgan und Citigroup lehnten eine Stellungnahme ab.

Das in Pittsburgh ansässige Unternehmen Argo wurde 2016 gegründet. Die Technolgie des Unternehmens, einschliesslich des neuen Leitsystems Lidar, befindet sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Tests laufen in sechs Städten, darunter Miami. Die Belegschaft von Argo ist mittlerweile auf 1300 angewachsen, auch in Deutschland gibt es eine Niederlassung.

Ford investierte 2017 eine Milliarde Dollar in Argo und VW schloss vor einem Jahr seine Investition von 2,6 Milliarden Dollar in das Unternehmen ab. Das gab Argo einen Marktwert von mehr als 7 Milliarden Dollar.

