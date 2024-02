Der grösste Telecom-Konzern zeigt sich mit der Börsenreaktion gegen gleich drei Kurszielsenkungen vom Montag robust: Die Bank Vontobel ist dabei noch einigermassen optimistisch. Deren Analyst senkt das Kursziel für Swisscom nur auf 540 von 550 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Der Preisdruck im Heimmarkt im B2B-Geschäft halte weiter an. Deshalb passt er die Schätzungen insgesamt auch wegen des starken Franken leicht nach unten an. Die Dividende dürfte in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 4,3 Prozent - allerdings sei diese nicht wirklich überzeugend, so der Analyst von Vontobel weiter.