Der chinesische Technologiekonzern Tencent ist im dritten Quartal dank eines boomenden Spielegeschäfts und KI-gestützter Dienste stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf 192,9 Milliarden Yuan (rund 25 Milliarden Euro) und lag damit über den Markterwartungen von 188,9 Milliarden Yuan, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Nettogewinn legte auf 63,1 Milliarden Yuan zu, während Analysten mit 57,3 Milliarden gerechnet hatten. Getragen wurde das Wachstum von der Gaming-Sparte mit Titeln wie «Honor of Kings», «Peacekeeper Elite» und «Delta Force». Zudem sorgte ein Anstieg der Werbeeinnahmen um 21 Prozent für Rückenwind. Hier profitierte Tencent nach eigenen Angaben vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI), die eine bessere Zielgruppenansprache ermöglicht.