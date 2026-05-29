Wall plant, ihre verbleibenden Codan-Aktien mindestens weitere zwölf Monate zu halten. Ellisons Verkaufserlös soll ihm laut anderen Meldungen die Gründung eines Family Office ermöglichen, um sein Vermögen zu verwalten, das nach wie vor grösstenteils an seine Beteiligung am Bergbauunternehmen gebunden ist. Die Aktien von MinRes sind seit Dezember 2017 um mehr als 230 Prozent gestiegen. In diesem Monat hatte Ellison laut Unternehmensangaben seine Beteiligung zuletzt vor dem Verkauf in diesem Monat reduziert, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. «Sie sichern sich Handlungsoptionen und investieren ihr Kapital nach ihren eigenen Vorstellungen», sagte Debois.