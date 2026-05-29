Superreiche haben in den vergangenen Wochen Aktien im Wert von über einer Milliarde Dollar veräussert. So hat ein Spross der deutschen Viessmann-Dynastie letzte Woche Anteile an Carrier Global, einem in Florida ansässigen Hersteller von Klimaanlagen, für rund 750 Millionen Dollar verkauft. Der dänische Tycoon Henrik Lind trennte sich von Anteilen am Facility-Management-Unternehmen ISS im Wert von umgerechnet etwa 175 Millionen Dollar. Chris Ellison, Gründer von Mineral Resources strich diesen Monat 122,5 Millionen australische Dollar (80 Millionen Franken) aus dem Verkauf von rund 10 Prozent seiner Beteiligung an dem australischen Bergbaudienstleistungsunternehmen ein - sein erster Verkauf dieser Beteiligung seit fast zehn Jahren.
Diese Transaktionen verdeutlichen, wie vermögende Privatanleger angesichts der Rekordhochs der globalen Aktienindizes, die durch die Begeisterung für KI und steigende Unternehmensgewinne befeuert werden, Renditen durch grössere Positionen sichern. Banken wie Goldman Sachs glauben an weiteres Aufwärtspotenzial bei Aktien, obwohl einige Anleger die Bewertungen als überzogen betrachten.
Auch andere vermögende Privatpersonen reduzieren ihre Beteiligungen, darunter Pamela Wall, deren verstorbener Ehemann das australische Technologieunternehmen Codan mitbegründet hat. Anfang Mai veräusserte sie ihre Anteile an dem Unternehmen um fast ein Viertel in einem Blockhandel im Wert von rund 312 Millionen australischen Dollar. Der Erlös soll laut einer Meldung an die Aufsichtsbehörden ihre philanthropischen Aktivitäten unterstützen.
Wall und die anderen vermögenden Verkäufer halten laut Bloomberg-Daten weiterhin Anteile im Gesamtwert von mindestens 4,9 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs von Codan stieg in diesem Jahr bis einschliesslich Mittwoch um fast 47 Prozent und übertraf damit den globalen Aktienindex MSCI, während die Kurse von Carrier, ISS und MinRes jeweils um mehr als 22 Prozent zulegten.
Disziplinierte Entscheidungen
«Die Investoren reduzieren das Risiko einzelner Aktien», sagte Marc Debois, Gründer von FO-Next, einer Beratungsfirma für vermögende Familien und deren Investmentgesellschaften, und bezeichnete dies als «disziplinierte Entscheidung». Börsennotierte Aktien stellen in der Regel den grössten strategischen Anteil in den Portfolios von Investmentgesellschaften für Ultrareiche dar, so die UBS in einem Bericht aus dem letzten Jahr.
Fondsmanager haben Aktien so stark übergewichtet wie seit Anfang 2022 nicht mehr, teilte die Bank of America diesen Monat mit, wodurch sie kurz davorstehen, das Verkaufssignal der Bank auszulösen. Max Viessmann, Oberhaupt der vierten Generation einer deutschen Unternehmerdynastie, die eines der grössten Vermögen Deutschlands aufgebaut hat, verkaufte seine Carrier-Aktien über JPMorgan Chase im Rahmen einer «Portfolio-Neuausrichtung», wie aus einer Meldung an die Börsenaufsicht hervorgeht. Darin bekräftigt er sein langfristiges Engagement für das US-Geschäft.
Wall plant, ihre verbleibenden Codan-Aktien mindestens weitere zwölf Monate zu halten. Ellisons Verkaufserlös soll ihm laut anderen Meldungen die Gründung eines Family Office ermöglichen, um sein Vermögen zu verwalten, das nach wie vor grösstenteils an seine Beteiligung am Bergbauunternehmen gebunden ist. Die Aktien von MinRes sind seit Dezember 2017 um mehr als 230 Prozent gestiegen. In diesem Monat hatte Ellison laut Unternehmensangaben seine Beteiligung zuletzt vor dem Verkauf in diesem Monat reduziert, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. «Sie sichern sich Handlungsoptionen und investieren ihr Kapital nach ihren eigenen Vorstellungen», sagte Debois.
(Bloomberg/cash)