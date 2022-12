"Die Zentralbanker, zumindest in den USA und in Europa, scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 schwächer ausfallen wird”, so Christian Nolting, Globaler Chief Investment Officer, Deutsche Bank Privatkundenbank, in einer Mitteilung an die Kunden. Rezessionen könnten zwar kurz sein, “aber sie werden nicht schmerzlos sein”, warnte er.