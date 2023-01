Nicht wirklich gefährdet, aber doch nicht ausserhalb der Gefahrenzone sind Unternehmen wie Stadler Rail, Sulzer oder Arbonia. Sie gehören zu den "Who is Who" in der schweizerischen Unternehmenslandschaft, die wiederholt für negative Schlagzeilen gesorgt haben. So dürfte der Margendruck beim Zugbauer Stadler Rail von Dauer sein und sich künftig sogar noch intensivieren. Weitere Ergebnisenttäuschungen könnten die Folge sein..