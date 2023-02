Wenn die eher enttäuschende, wenn auch nicht katastrophale Gewinnsaison die Anleger nicht beunruhigt hat, haben die Analysten ihre Schätzungen stillschweigend weiter gesenkt. Der Anteil der Unternehmen, die ihre Gewinnprognosen übertreffen, ist in diesem Quartal sowohl in Europa als auch in den USA deutlich gesunken. Wir bezweifeln, dass die derzeitige Stabilisierung der europäischen Makrodaten in diesem Jahr in einen bedeutenden Wirtschaftsaufschwung übergehen wird, da sich die höheren Zinsen und die steigenden Energiekosten erst mit Verzögerung auswirken werden", so Graham Secker, Stratege bei Morgan Stanley.