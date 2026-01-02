Für gute Stimmung sorgte vor allem das fulminante Börsendebüt des chinesischen KI-Chipentwicklers Shanghai Biren Technology. ⁠Dessen Aktien haben sich an ihrem ersten Handelstag in Hongkong mehr als verdoppelt. Der Optimismus ​im Technologiesektor halte an und der starke ‌Börsengang habe der Stimmung zusätzlichen ‍Auftrieb gegeben, sagte Wee Khoon Chong vom Finanzdienstleister BNY.