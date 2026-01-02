Der Hang Seng Index rückte am Freitag um bis zu 2,8 Prozent vor. Angeführt wurden die Gewinne vom Technologiesektorindex und dem Index für Künstliche Intelligenz (KI), die beide mehr als drei Prozent zulegten.
Für gute Stimmung sorgte vor allem das fulminante Börsendebüt des chinesischen KI-Chipentwicklers Shanghai Biren Technology. Dessen Aktien haben sich an ihrem ersten Handelstag in Hongkong mehr als verdoppelt. Der Optimismus im Technologiesektor halte an und der starke Börsengang habe der Stimmung zusätzlichen Auftrieb gegeben, sagte Wee Khoon Chong vom Finanzdienstleister BNY.
Die Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, ebenso die Börsen in Japan. In Südkorea zeigten sich die Anleger am Freitag ebenfalls in Kauflaune. Der Leitindex Kospi gewann 2,3 Prozent. Die Aktien des Chipherstellers Samsung Electronics zogen um 7,2 Prozent an.