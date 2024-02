An den chinesischen Börsen gab es dagegen keine einheitliche Tendenz. Einerseits ging es an den Festlandsbörsen nach oben. Marktteilnehmer verwiesen auf den überraschenden personellen Wechsel an der Spitze der Wertpapier-Regulierungsbehörde. Dies könnte auf baldige entschiedene Schritte zur Stützung der Aktienmärkte hindeuten. Der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,64 Prozent auf 3364,93 Punkte.