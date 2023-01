Rallye in Europa zunehmend in die Länge gezogen

Es gibt bereits einige Anzeichen. Da die Rallye in Europa nun zunehmend in die Länge gezogen erscheint, gewinnen Nachzügler wie US-Aktien an Anleger-Gunst. Nachdem der S&P 500 Index in den letzten vier Monaten beständig hinter Europa zurückblieb, hat er er in den letzten Sitzungen mit einer Aufholjagd begonnen. Dabei schnellten einige Wachstums- und Technologieaktien in die Höhe.