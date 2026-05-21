Die Aktien an den asiatischen Börsen nehmen Fahrt auf. Die Anleger blicken auf die teilweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus. Zudem sorgen besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse von Nvidia und ein ausgesetzter Streik ‌bei ⁠Samsung Electronics für Auftrieb bei den Chipwerten. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans kletterte um 1,2 Prozent und beendete ⁠damit eine viertägige Verlustserie. Der südkoreanische Kospi zog sogar um mehr als vier Prozent an. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 3,6 Prozent auf ‌61'945,34 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 2,2 Prozent höher bei 3875,34 Zählern.