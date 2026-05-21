06:22
Am hiesigen Markt legt Swiss Life ein Trading-Update für das erste Quartal vor, während DSM-Firmenich an der Schweizer Börse erstmals gehandelt wird. Zudem publiziert das Bundesamt für Statistik die Zahlen zur Industrieproduktion im ersten Quartal.
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06:16
Am asiatischen Devisenmarkt belastet die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten den US-Dollar. Die als sicherer Hafen geltende Währung notierte unter ihrem Sechs-Wochen-Hoch. Gegenüber dem Yen gab der Dollar leicht auf 158,87 nach. Zur Schweizer Währung notiert der Dollar leicht tiefer bei 0,7868 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1619 Dollar und gab leicht auf 0,9145 Franken nach.
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06:12
Die Ölpreise erholen sich leicht nach zwei Verlusttagen. Anhaltende Sorgen um das Angebot wegen der unklaren Aussichten auf ein Ende des Iran-Krieges und ein Rückgang der US-Lagerbestände stützen die Notierungen.
Am Mittwoch waren die Preise noch um mehr als 5,6 Prozent gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, die Verhandlungen mit dem Iran befänden sich in der Endphase. Trump drohte jedoch zugleich mit weiteren Angriffen, sollte Teheran keinem Friedensabkommen zustimmen. Der Iran warnte daraufhin vor weiteren Angriffen und kündigte an, seine Kontrolle über die wichtige Strasse von Hormus zu festigen.
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06:05
Die Aktien an den asiatischen Börsen nehmen Fahrt auf. Die Anleger blicken auf die teilweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus. Zudem sorgen besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse von Nvidia und ein ausgesetzter Streik bei Samsung Electronics für Auftrieb bei den Chipwerten. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans kletterte um 1,2 Prozent und beendete damit eine viertägige Verlustserie. Der südkoreanische Kospi zog sogar um mehr als vier Prozent an. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 3,6 Prozent auf 61'945,34 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 2,2 Prozent höher bei 3875,34 Zählern.
Die Börse Shanghai gewann 0,4 Prozent auf 4180,38 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,1 Prozent auf 4903,73 Punkte.
Die Aktien asiatischer Chiphersteller legten zu, nachdem Nvidia am Mittwoch eine besser als erwartete Umsatzprognose abgegeben hatte. «Die Chip-Landschaft bleibt die Welt von Nvidia, in der alle anderen Miete zahlen, da immer mehr Staaten und Unternehmen auf die Chips von Nvidia warten», sagte Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities.
Im nachbörslichen Handel gaben die Nvidia-Papiere jedoch um 1,1 Prozent nach. In Seoul stiegen die Aktien von Samsung Electronics um mehr als sechs Prozent. Zuvor hatte die Gewerkschaft des südkoreanischen Elektronikriesen mitgeteilt, dass sie nach einer vorläufigen Tarifeinigung mit dem Unternehmen die Arbeitskampfmassnahmen aussetzen werde. Damit wurde ein Streik von fast 48'000 Beschäftigten vorübergehend abgewendet.
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00:05
Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben und die Ölpreise belastet. Die Hoffnungen auf gute Nvidia-Zahlen wurden bestätigt, der Titel legte sowohl während der offiziellen Handelszeit als auch in einer ersten Reaktion nachbörslich zu. Am Ende ging der Titel leicht tiefer mit minus 1,1 Prozent aus dem nachbörslichen Handel. Vom im Handelsverlauf veröffentlichten Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed gingen keine Kursimpulse aus.
Der Nasdaq 100 verabschiedete sich dank starker Halbleitertitel 1,66 Prozent höher mit 29'297,70 Punkten. Damit erholte sich der technologielastige Auswahlindex deutlich von den Gewinnmitnahmen seit seinem Rekord vom Donnerstag. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 7432,97 Punkte aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 1,31 Prozent auf 50'009,35 Punkte zu.
Laut US-Präsident Donald Trump sind die Verhandlungen mit dem Iran in der «Endphase». Dies schürte Erwartungen an eine baldige Öffnung der vor allem für Energietransporte wichtigen Meeresstrasse von Hormus und liess die Ölpreise absacken.
Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers ARM erreichten am Mittwoch ein Rekordhoch. Der Kurssprung von 15 Prozent verhalf ihnen zum ersten Platz im Nasdaq 100. Dahinter gingen die Titel der Chiphersteller AMD und Intel um 8,1 beziehungsweise 7,4 Prozent hoch.
Bei den Nvidia-Aktien, die zuletzt etwas von ihrem Rekord zurückgefallen waren, fiel das Kursplus mit 1,3 Prozent bescheidener aus. «Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen», schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für die Monate April bis Juni sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar.
Interessant ist, dass laut Beavington die sogenannte «Buy-Side»-Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal mit 91,5 Milliarden Dollar noch höher liegt. Zur «Buy-Side» zählen etwa Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Also Marktakteure, die an der Börse als aktive Käufer und Verkäufer auftreten. Hier sind die Erwartungen offenbar noch anspruchsvoller als bei den analysierenden Investmentbanken.
Ausser Nvidia gaben auch Nachrichten von OpenAI der KI-Fantasie wieder etwas Schwung. Der Entwickler des Chatbots ChatGPT könnte Medienberichten zufolge bereits in den kommenden Tagen einen Antrag auf Börsengang stellen. Laut der «Financial Times» dürfte die Bewertung des Unternehmens bei dem im Herbst angepeilten Ereignis bei über einer Billion Dollar liegen. Auch Konkurrent Anthropic und das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk, das den hinter dessen Chatbot Grok stehenden KI-Entwickler xAI übernommen hat, planen den baldigen Sprung aufs Parkett.
Die Titel des Chipherstellers Analog Devices litten gegen den Branchentrend mit minus 3,9 Prozent unter weiteren Gewinnmitnahmen. Zwar übertraf der aktuelle Quartalsbericht die Erwartungen, und auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel stark aus. Doch das Industriegeschäft wies einige Schwächen auf.
Angesichts des Hypes um Nvidia rückten Geschäftszahlen aus der Handelsbranche in den Hintergrund. Aktien der Heimwerker- und Baumarktkette Lowe's schafften es trotz einer Umsatzenttäuschung zum Jahresauftakt letztlich mit 1,2 Prozent ins Plus. Für die seit Jahresbeginn gut gelaufenen Titel von Target ging es um 3,9 Prozent bergab, obwohl der hinter Walmart zweitgrösste Einzelhändler im vergangenen Quartal das stärkste Wachstum seit vier Jahren erzielte.
Aktien von VF Corporation sanken um 3,2 Prozent. Dass das Mode- und Textilunternehmen mit Marken wie Timberland, Vans und The North Face nach längerer Durststrecke jüngst wieder zu Wachstum zurückgekehrt ist, half dem Kurs nicht.
Bei Intuit mussten die Anleger ein Kursminus von 4 Prozent verkraften. Einem Bericht zufolge will der Softwarehersteller künftig stärker auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen und daher 17 Prozent seiner Stellen streichen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)