Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel ‌starten. ⁠Am Freitag hatte der deutsche Leitindex kaum verändert bei 23.803,95 Punkten ⁠geschlossen. Einen Tag vor den Iran-Friedensgesprächen fanden die globalen Aktienmärkte keine gemeinsame Richtung: ‌Die wichtigsten US-Indizes schlossen zwischen minus 0,6 ‌und plus 0,4 Prozent. Die Lage im ​Nahen Osten dürfte auch in der neuen Börsenwoche für volatile Kurse sorgen. «Mit einer Einigung zwischen Washington und Teheran hatte eigentlich keiner gerechnet, doch das Scheitern der Gespräche in Islamabad könnte die ‌Börsen erst einmal gen Süden schicken», sagte Christian Henke, Chefanalyst vom Broker IG.