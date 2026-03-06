Die asiatischen Aktienmärkte haben sich zum Wochenschluss nach schweren Verlusten stabilisiert. Der Krieg im Nahen Osten und die Sorge vor einer hartnäckigen Inflation hatten die Börsen zuvor auf den stärksten ‌Wochenverlust seit ⁠Jahren gedrückt. Der japanische Nikkei-Index legte am Freitag 0,1 Prozent auf 55'351,26 Punkte zu. Der breiter gefasste ⁠Topix blieb bei 3699,01 Zählern nahezu unverändert. Die Börse in Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 4118,68 Stellen, während der Index der wichtigsten ‌Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um 0,2 Prozent auf 4656,81 Punkte stieg.