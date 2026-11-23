Goldpreis erholt sich

Der Goldpreis hat sich am Montag etwas von seinem 14-Monats-Tief aus der Vorwoche erholt. Die Feinunze verteuerte sich um rund 2,5 Prozent auf 3618 Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis um etwa neun Prozent gefallen. Das war der stärkste Wochenverlust seit März. «Der Ausverkauf bei Technologiewerten und die Erwartung einer schwächeren Konjunktur wegen ‌des nachlassenden KI-Booms haben die Märkte veranlasst, den künftigen Zinspfad der US-Notenbank Fed neu zu bewerten», sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com. «Das hat dem Gold eine gewisse fundamentale Unterstützung verschafft.» Die Aussicht auf niedrigere Zinsen macht das zinslose Gold attraktiver. Die Fed versucht, mit straffer Geldpolitik die Inflation in Schach zu halten, ohne den Konjunkturmotor abzuwürgen.