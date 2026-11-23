Nach dem jüngsten Ausverkauf schlagen die europäischen Börsen einen vorsichtigen Erholungskurs ein. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Montagvormittag jeweils rund ein Prozent höher bei 25'054 und 6013 Punkten. In der vergangenen Woche hatten die Börsenbarometer etwa sieben Prozent eingebüsst. In den USA verlor der S&P-500-Halbleiterindex innerhalb von fünf Handelstagen fast 20 Prozent. Der Ausverkauf erreiche damit nahezu die Intensität des Corona-Schocks vom März 2020, kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Zugleich liefere der aussergewöhnliche Verkaufsdruck für sich genommen kein Signal für eine Bodenbildung.
Anleger griffen am Montag zwar bei zuletzt angeschlagenen Technologieaktien zu. Die Titel von Infineon, Aixtron und Suss Microtec stiegen um rund 3,5 bis 4,5 Prozent. Der europäische Branchenindex der Technologiewerte legte um gut zwei Prozent zu. Im Plus lagen auch die Futures für die technologielastigen US-Indizes. Chefanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank zeigte sich jedoch skeptisch. Dem Experten zufolge folgte auf Kurskorrekturen seit Wochen keine neue Rally, sondern eine schwache Erholung und neue Tiefs. «Anleger, die der Strategie 'Buy The Dip' folgten, haben sich mehrmals die Finger verbrannt und dürften auf der Hut sein.»
Goldpreis erholt sich
Der Goldpreis hat sich am Montag etwas von seinem 14-Monats-Tief aus der Vorwoche erholt. Die Feinunze verteuerte sich um rund 2,5 Prozent auf 3618 Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis um etwa neun Prozent gefallen. Das war der stärkste Wochenverlust seit März. «Der Ausverkauf bei Technologiewerten und die Erwartung einer schwächeren Konjunktur wegen des nachlassenden KI-Booms haben die Märkte veranlasst, den künftigen Zinspfad der US-Notenbank Fed neu zu bewerten», sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com. «Das hat dem Gold eine gewisse fundamentale Unterstützung verschafft.» Die Aussicht auf niedrigere Zinsen macht das zinslose Gold attraktiver. Die Fed versucht, mit straffer Geldpolitik die Inflation in Schach zu halten, ohne den Konjunkturmotor abzuwürgen.
Die Ölpreise haben angesichts wieder steigender Lieferungen aus dem Nahen Osten erneut leicht nachgegeben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich um jeweils rund ein halbes Prozent auf 91,92 und 83,06 Dollar je Fass (159 Liter). In der Vorwoche waren die Preise um jeweils etwa fünf Prozent gefallen. Es war der dritte Wochenverlust in Folge. «Der Druck kam vor allem von der Angebotsseite», sagte Tamas Varga vom Ölbroker PVM. «Es wäre dennoch fahrlässig, daraus zu schliessen, dass Öl nun ununterbrochen und in grossen Mengen geliefert wird.» Anhaltende Angriffe auf Schiffe und Raffinerien in der Region begrenzten bereits am Montag den Preisrückgang.
Bayer auf Richtungssuche - Abivax im Aufwind
Bei den Einzelwerten ausserhalb des Technologiesektors sorgte Bayer für Gesprächsstoff. Ein Richter im US-Bundesstaat Missouri hat einen Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar gebilligt. Damit will der Agrarchemie- und Pharmakonzern Klagen wegen seines Unkrautvernichters Roundup beilegen. Die Bayer-Aktien konnten ihre anfänglichen Gewinne jedoch nicht halten. Sie legten nach der Eröffnung um bis zu 4,5 Prozent zu, bauten das Plus jedoch schnell wieder ab. Zuletzt lagen sie gut zwei Prozent tiefer.
An der Börse in Paris schossen die Titel des französischen Biotech-Unternehmens Abivax um fast elf Prozent nach oben. Der Bericht des US-Investmenthauses Scorpion Capital sei «sachlich falsch und irreführend», teilte Abivax mit. Scorpion hatte am Freitag eine Leerverkaufsposition in Abivax-Aktien offengelegt. Leerverkäufer setzen auf fallende Kurse. Die Analysten des Finanzdienstleisters Kempen erklärten, der Bericht wärme «altbekannte Debatten» um den Abivax-Wirkstoffkandidaten Obefazimod gegen Darmerkrankungen auf. Abivax zufolge soll der Zulassungsantrag in den USA wie geplant bis Jahresende eingereicht werden.
(Reuters)