An den am Montag geöffneten wichtigsten asiatischen Börsen ist der Handel uneinheitlich zu Ende gegangen. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel um 0,45 Prozent auf 4104,81 Punkte. Der japanische Nikkei 225 stieg hingegen um 0,42 Prozent auf 27 633,66 Zähler. In Hongkong und Sydney blieben die Handelssäle auch am Montag geschlossen./he