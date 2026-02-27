«Insgesamt bleibt es eine Phase mit erhöhter Unsicherheit», sagte ein Händler. Die Sorgen um die KI-Disruption seien noch nicht verschwunden und Anleger kämen eher zögerlich in den Sektor zurück. Und auch die Volatilität dürfte noch eine Zeit anhalten. Im Fokus stehen noch einmal zahlreiche Unternehmen mit ihren Bilanzen. Auf der Konjunkturseite ist es derweil relativ ruhig. Am Morgen lohnt ein Blick auf das heimische BIP für das vierte Quartal, am Nachmittag stehen dann die US-Erzeugerpreise und der Chicago PMI im Fokus.