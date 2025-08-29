08:07
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär 0,09 Prozent leicht höher gestellt. Alle 21 SMI-Titel notieren im Plus. Die Aufschläge bewegen sich in einer Bandbreite von +0,12 Prozent (UBS) und +0,06 Prozent (Swisscom).
Auch der breite Markt tritt mit 0,09 Prozent im Plus praktisch an gleicher Stelle. Alle Werte liegen im grünen Bereich, am deutlichsten jene von Softwareone mit +0,61 Prozent. Schlusslicht ist die Aktie des Chipherstellers U-Blox, die bleibt im vorbörslichen Handel mit 0,0 Prozent Bewegung unverändert.
+++
07:57
Der US-Dollar hat in der Nacht auf Freitag einen Teil der Vortagesverluste wettgemacht. Vor den heute Nachmittag erwarteten US-PCE-Preisdaten verläuft das Geschäft laut Händlern in ruhigen Bahnen.
Es gebe zwar weiterhin Unsicherheiten bezüglich der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed oder der Regierungskrise in Frankreich, heisst es in einem Kommentar der Helaba. Dennoch habe die Risikoaversion an den Finanzmärkten etwas nachgelassen.
Nun richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die anstehenden Preiszahlen in Ländern der Eurozone und in den USA. Dabei sei weder bezüglich des Fed noch der Europäischen Zentralbank mit forcierten Zinssenkungserwartungen zu rechnen, so die Helaba.
Vor allem der PCE-Kerndeflator, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass, könnte erneut zulegen und die 3-Prozent-Marke erreichen. Die Zinssenkungserwartungen würden damit auf die Probe gestellt. Derzeit wird laut dem FedWatch-Tool der CME Group am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 87,2 Prozent eine Zinssenkung des Fed um 25 BP bei der nächsten geldpolitischen Sitzung im September erwartet.
+++
07:48
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
07:30
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.
Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 24'040 Punkten geschlossen. Für Nervosität dies- und jenseits des Atlantiks sorgten unter anderem negativ aufgenommene Geschäftszahlen des KI-Börsenlieblings Nvidia.
Zum Wochenschluss stehen mehrere wichtige Konjunkturdaten an. Den Anfang macht am Morgen (8.00 Uhr) der deutsche Einzelhandelsumsatz, gefolgt von den Arbeitslosenzahlen (9.55 Uhr) und der ersten Schätzung für die Verbraucherpreise um 14.00 Uhr. Bereits um 10.00 Uhr legen mehrere Bundesländer ihre Inflationszahlen für den August vor, sodass sich bereits ein erster Trend ablesen lässt.
In den USA warten Anleger auf die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) - dem bevorzugten Inflationsmass der Fed. In den Fokus rückt auch die Geopolitik. Die EU-Aussen- und Verteidigungsminister kommen in Kopenhagen zu zweitägigen Beratungen zusammen. Im Vordergrund steht das weitere Vorgehen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen Osten.
+++
07:02
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank IG im vorbörslichen Handel mit 0,06 Prozent nur leicht höher indiziert.
Zum Wochenabschluss legen die Zürcher Kantonalbank ZKB und der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition sowie die Immobiliengesellschaft Plazza und Edisun Power ihre Zahlen für das erste Halbjahr vor.
+++
05:50
Die asiatischen Aktienmärkte finden keine einheitliche Richtung. Aktien in China legen im Gefolge der Wall Street zu. In den USA hatten Technologiewerte für eine Rally gesorgt. Die Quartalszahlen des Chip-Konzerns Nvidia hatten zwar die hohen Erwartungen der Anleger verfehlt. Sie bestätigten jedoch, dass die Ausgaben für Infrastruktur im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) stark bleiben. «Trotz der Unsicherheit in Bezug auf China für Nvidia deuten die reinen Umsatzzahlen nicht wirklich darauf hin, dass die KI-Story insgesamt ins Stocken gerät», sagte Thomas Mathews, Marktexperte für den asiatisch-pazifischen Raum bei Capital Economics. Die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3863 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,0 Prozent auf 4507 Punkte.
Dagegen tendiert die Börse in Japan nach der Veröffentlichung enttäuschender Wirtschaftsdaten schwächer. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 42'643 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 3074 Zählern.
+++
03:30
Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed belasten den Dollar. Hintergrund sind die zunehmenden Versuche von US-Präsident Donald Trump, Einfluss auf die Geldpolitik zu nehmen.
+++
03:00
Die Ölpreise geben in Asien nach, steuern aber auf einen Wochengewinn zu. Der Markt erwartet zum Ende der Reisesaison in den USA eine geringere Nachfrage. Zudem herrscht Unsicherheit über die Verfügbarkeit russischer Öllieferungen. «Die Anleger wissen weiterhin nicht, ob die USA und Europa ihre Sanktionen gegen Russland nach dem letzten Grossangriff auf die Ukraine verschärfen werden und welche Auswirkungen US-Zölle auf Indien haben könnten», sagte Hiroyuki Kikukawa, Chefstratege von Nissan Securities Investment. «Daher zögern die Investoren, grössere Positionen einzugehen.»
+++
23:55
Eine durchwachsene Reaktion auf den Quartalsbericht von Nvidia hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen Kursgewinnen nicht im Wege gestanden. Vage Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte, paarte sich mit einem Ausblick, der die anspruchsvoll gewordenen Anleger nicht ganz zufrieden stellen konnte.
Die Nvidia-Aktie selbst scheiterte knapp an einem Rekordhoch und schloss 0,8 Prozent tiefer. Dennoch hatten die Tech-Werte in der Breite die Nase vorn, ihr Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,58 Prozent auf 23'703 Punkte zu. Abgesehen von Nvidia und Tesla bewegten sich die übrigen fünf der sieben geläufigen Technologie-Riesen allesamt im Plus - allen voran Alphabet mit etwa zwei Prozent.
Nvidia wächst weiter rasant und dies trotz des brachliegenden China-Geschäfts. Letzteres möchte der Konzern aktivieren und spricht dazu laut einem Medienbericht mit der US-Regierung über die Möglichkeit, Hochleistungschips der Serie «Blackwell» zu verkaufen und dabei den eigenen Staat an den Erlösen zu beteiligen. Die Nvidia-Aktien drehten zum Auftakt auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reissleine.
Die Nvidia-Aktie ging 0,8 Prozent tiefer aus dem Handel. Das Kursminus dürften die Nvidia-Anleger verschmerzen, denn die Papiere hatten sich seit dem ersten Zollschock Anfang April bereits mehr als verdoppelt. Auch der erworbene Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist nicht in Gefahr. Analysten bleiben für den Chipriesen optimistisch. Kursziele wurden reihenweise nach oben geschraubt auf bis zu 235 US-Dollar durch Bank of America.
In der Softwarebranche wurden angehobene Zielsetzungen von Snowflake mit einem Kurssprung um rund 20 Prozent gefeiert. Laut Brent Thill von Jefferies Research wurden die Markterwartungen im zurückliegenden Quartal in rekordverdächtigem Masse übertroffen. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz sieht er in dem Unternehmen einen «Top Pick».
Eine noch grössere Rally um fast ein Drittel zündeten die Aktien von Pure Storage , nachdem der Spezialist für Cloud-Datenspeicher seine Anleger ebenfalls mit einem erhöhten Ausblick erfreute. Samik Chatterjee von JPMorgan lobte, das Unternehmen sei auf Kurs zu einem beschleunigten Wachstum im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus.
Crowdstrike hatte mit seinem Quartalsgewinn die Markterwartungen übertroffen. Zwar verfehlte die Umsatzprognose die Prognosen von Experten, doch nach anfänglichen Verlusten drehte die Aktie mit 4,6 Prozent ins Plus. Peter Levine von Evercore ISI führte die positive Wendung auf eine angepeilte Beschleunigung des Netto-Neu-Umsatzes im zweiten Halbjahr zurück.
Mit Veeva Systems und Nutanix gab es im Technologiesektor aber auch noch zwei Cloud-Softwareaktien, bei denen Anleger Verluste von 7,2 respektive 5,1 Prozent einstecken mussten. Bei Veeva gab es Kritik an den Umsätzen, die im zweiten Quartal in Rechnung gestellt wurden. Bei Nutanix fiel den Anlegern wohl der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr zu konservativ aus.
Ausserhalb des Technologiebereichs gab es einen Anstieg um 5,3 Prozent bei den Anteilen von Burlington Stores, die den höchsten Stand seit vier Jahren erreichten. Der Einzelhändler war der nächste im Bunde, der seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach einem starken zweiten Quartal angehoben hatte.
(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)