Die schwindende Hoffnung auf ein Friedensabkommen ‌zwischen ⁠den USA und dem Iran sowie die anhaltende Blockade der Strasse von ⁠Hormus hat die Anleger an den asiatischen Börsen weiter in Atem gehalten. In China gaben der Leitindex in Shanghai und der Index der 300 ‌wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen, der CSI300, am Dienstag jeweils leicht nach. In Hongkong verlor der Index rund ein Prozent. In Südkorea zog der Leitindex Kospi dagegen ​knapp ein Prozent an. In Japan blieb die Börse ​wegen eines Feiertags geschlossen. Bei den Einzelwerten legten die ​Titel des südkoreanischen Chipherstellers Samsung Electronics um vier Prozent zu.