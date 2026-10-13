In Japan drückte vor allem der Ausverkauf bei Halbleiterwerten auf die Stimmung. «Man kann mit Fug und ‌Recht behaupten, dass der japanische Aktienmarkt heute von dem Abwärtstrend bei den US-Halbleiteraktien beeinflusst wird», sagte Maki ‌Sawada, Strategin bei Nomura Securities. Zudem sorgten geopolitische Risiken für Verunsicherung: ​Sorgen über einen Angriff auf einen saudi-arabischen Flughafen und die diskutierte «Energie-Waffenruhe» zwischen Russland und der Ukraine dämpften die Risikobereitschaft. Zu den grössten Verlierern zählten Chipwerte wie Kioxia Holdings mit einem Minus von 13 Prozent sowie Taiyo Yuden und Kokusai Electric. Gefragt waren hingegen Schifffahrtsunternehmen wie Kawasaki Kisen Kaisha und Mitsui O.S.K. Lines, die um rund vier Prozent zulegten.