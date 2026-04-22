Bei ​den Einzelwerten rückte die Deutsche ​Telekom ins Rampenlicht. Der Konzern erwägt einem Medienbericht zufolge eine Verschmelzung ‌mit T-Mobile. Nach vorbörslichen Gewinnen büssten die Titel bis zu 2,5 Prozent ein. Die Agentur Bloomberg hatte unter ​Berufung ​auf Insider berichtet, dass ⁠die Gründung einer Holding im Gespräch ​sei, die sowohl ⁠für die Aktien des Bonner Konzerns als auch dessen ‌US-Tochter ein Übernahmeangebot abgeben würde. Eine vollständige Fusion könnte die Bewertung der Deutschen Telekom steigern, ‌gleichzeitig könnten dann jedoch Finanzierungsängste die Aktie ​belasten, sagte ein Händler.