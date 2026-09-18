Im Mittelpunkt des Interesses stand die Bank of Japan (BOJ), die ‌ihren Leitzins wie erwartet auf ein 31-Jahres-Hoch von 1,25 Prozent anhob, um ein ‌Überschiessen der Inflation zu verhindern. «Entscheidend für die Märkte ist ​nicht nur, ob die BOJ die Zinsen anhebt, sondern auch, wie sie dies tut und wie Gouverneur Kazuo Ueda den weiteren Weg kommuniziert», sagte Währungsstratege Michael Wan von MUFG. An der Börse in Tokio griffen Anleger bei KI- und Chip-Werten zu. So kletterten die Papiere des Technologieinvestors SoftBank um fünf Prozent. Die Aktien der Chipausrüster Advantest und Tokyo Electron ‌rückten um vier beziehungsweise 3,6 Prozent vor.