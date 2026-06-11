07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,2 Prozent höher bei 13'421 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,4 Prozent niedriger bei 13'389 Punkten.
Trotz der klaren Gewinne des SMI vom Mittwoch, welche indes insbesondere wegen der starken Nestlé und Roche zustande kamen, herrschte am Abend an den Aktienmärkten eine gewisse Verunsicherung. Dafür sorgten weitere deutliche Kursverluste im US-Technologiesektor sowie wieder zunehmende Spannungen im Nahen Osten. Die USA und der Iran hatten sich trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen, was auch die Ölpreise zuletzt wieder ansteigen liess. Und auch der SMI tendierte im nachbörslichen Geschäft von IG klar nach unten.
Bei der Schwäche der Tech-Aktien verwiesen Börsianer auf den am Freitag anstehenden Rekord-Börsengang des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX. Wer dabei sein möchte, brauche Liquidität, hiess es in Marktkreisen. Deshalb gerieten auch beliebte Technologiewerte unter Druck.
Die Aussichten auf weitere Gewinne der hiesigen Aktien scheinen damit für den Donnerstag eher gedämpft, zumal der Terminkalender gänzlich leer ist. Immerhin kommen aus den USA mit den Produzentenpreisen weitere Daten zur Teuerung, welche am Nachmittag für Bewegung sorgen könnten.
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05:35
Ein unerwartet starker Anstieg der US-Inflation sowie erneute US-Angriffe auf den Iran haben die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag ins Minus gedrückt. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,9 Prozent. Angeführt wurde die Talfahrt von der Börse in Südkorea, wo der Kospi um drei Prozent nachgab. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,3 Prozent tiefer bei 63.360,96 Punkten. Zuvor war das Barometer zeitweise um fast drei Prozent abgerutscht und damit erstmals seit dem 22. Mai unter die Marke von 63.000 Zählern gefallen. Der breiter gefasste Topix sank um 1,6 Prozent auf 3787,08 Stellen.
Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dämpften die Risikobereitschaft der Anleger massiv. Das US-Militär hatte in der Nacht zum Donnerstag neue Angriffe auf Ziele im Iran geflogen, nachdem US-Präsident Donald Trump mit weiteren Schlägen gedroht hatte, sollte kein Friedensabkommen erzielt werden. Teheran reagierte darauf nach eigenen Angaben unter anderem mit der Schliessung der Strasse von Hormus. Japans Kabinettssekretär Minoru Kihara mahnte zur Besonnenheit: «Die Gewährleistung einer freien und sicheren Schifffahrt durch die Strasse von Hormus ist eine dringende Angelegenheit für eine stabile Energieversorgung.» Japan werde alle diplomatischen Bemühungen für eine rasche Einigung zwischen den USA und dem Iran unterstützen, erklärte der Regierungssprecher.
Neben der geopolitischen Lage belastete ein Ausverkauf bei Technologiewerten die asiatischen Börsen. In Tokio zählten Papiere aus dem Chip- und KI-Sektor zu den grössten Verlierern: Die Aktien des Technologieinvestors SoftBank fielen um 3,6 Prozent, der Glasfaserhersteller Fujikura verlor sechs Prozent und der Chipanlagenbauer Advantest gab 3,7 Prozent nach. Rupal Agarwal, Asien-Strategin bei Bernstein, warnte vor weiteren Rücksetzern bei den zuletzt stark gelaufenen Werten.
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04:17
Am Devisenmarkt profitierte die US-Währung von ihrer Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten, während die Anleger zugleich auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed spekulierten. Im asiatischen Handel gewann der Dollar geringfügig auf 160,50 Yen und legte leicht auf 6,7766 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,7985 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1546 Dollar und zog leicht auf 0,9220 Franken an.
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03:30
Die Eskalation im Nahen Osten und die Schliessung der für den globalen Handel essenziellen Strasse von Hormus durch den Iran trieben die Ölpreise spürbar in die Höhe. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,6 Prozent auf 94,60 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,9 Prozent fester bei 91,77 Dollar.
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02:15
Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch ihre Verluste im Handelsverlauf sichtbar ausgeweitet. Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran nach gegenseitigen Angriffen beider Länder belasteten die Stimmung und liessen die Ölpreise kräftig steigen. Trump zeigte sich unzufrieden mit den laufenden Verhandlungen und kündigte einen bevorstehenden neuerlichen Angriff trotz der formal geltenden Waffenruhe an. Zudem sagte der israelische Verteidigungsminister, der Kampf mit dem Iran sei «noch lange nicht beendet».
Der schon vortags schwache Nasdaq 100 geriet angesichts weiterer Gewinnmitnahmen im heiss gelaufenen Halbleitersektor zusätzlich unter Druck. Frühe moderate Gewinne nach Inflationsdaten waren nicht von Dauer: Der technologielastige Auswahlindex drehte ins Minus und büsste am Ende 1,98 Prozent auf 28.508,03 Punkte ein.
Die Folgen des Iran-Kriegs heizen die Inflation in den USA weiter an - im Mai kletterte die Teuerungsrate erstmals seit drei Jahren über vier Prozent. Analysten hatten den nach dem April erneut kräftigen Anstieg allerdings schon erwartet.
Für den neuen Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, sei die Inflationsentwicklung unangenehm, aber wohl noch kein überzeugender Grund für einen restriktiveren geldpolitischen Kurs, schrieb Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement. Er erteilte allerdings auch Hoffnungen auf eine Lockerung eine Absage, denn «die Argumente für die von Warsh bislang in Aussicht gestellten Zinssenkungen bleiben mindestens so schwach wie die für rasche Zinsanhebungen». Daher dürften die Währungshüter bei ihrer abwartenden Haltung bleiben.
Die Stimmung in der Technologiebranche ist weiter nervös. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der am Freitag anstehende Rekord-Börsengang der Weltraumfirma SpaceX Liquidität im Sektor abziehen könnte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb unter Berufung auf informierte Personen, dass die Nachfrage nach den Papieren mehr als viermal so hoch sei wie das Angebot. Zudem informierte nach dem KI-Unternehmen Anthropic dessen Konkurrent OpenAI am gestrigen Dienstag über den geplanten Sprung auf das Börsenparkett.
Die Anleger blieben vor allem auf Distanz zu den lange sehr stark gelaufenen Chip- und KI-Aktien. Für die Anteile der Halbleiterhersteller Qualcomm und Broadcom ging es um weitere 6,9 beziehungsweise 5,1 Prozent bergab. Die jüngst noch rekordhohen Titel von Arm Holdings und Marvell Technology verbilligten sich um jeweils 5,4 Prozent. Der KI-Chip-Riese Nvidia hielt sich mit einem Kursrückgang um 3,7 Prozent erneut etwas besser.
Die Anteilsscheine von Super Micro brachen um 28 Prozent ein. Der Konzern will sich über Kapitalmarkttransaktionen sieben Milliarden US-Dollar für den Kauf von Komponenten beschaffen, um damit die Kundennachfrage nach den KI-Servern des Unternehmens zu bedienen.
Bei Oracle zeigten sich die Anleger vor den nachbörslich anstehenden Quartalszahlen wankelmütig. Zum Handelsende hatten die Aktien des Softwarehersteller 2,2 Prozent im Minus notiert.
Gefragt waren hingegen als defensiv geltende Aktien wie die der Deutsche-Telekom -Tochter T-Mobile US und des Softdrinkriesen Coca-Cola : Mit Kursaufschlägen von 3,4 und 2,8 Prozent führten sie die Gewinnerliste im Nasdaq 100 beziehungsweise im Dow an.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)