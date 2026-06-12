Auslöser für ‌die Kauflaune waren Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, wonach bereits an diesem Wochenende ein Friedensvertrag mit ‌dem Iran unterzeichnet werden könnte. Dies würde die für den Welthandel ​wichtige Strasse von Hormus wieder für die Schifffahrt öffnen. «Dies sieht vielleicht etwas greifbarer aus als das, was wir bisher hatten», sagte Ray Attrill, Devisenstratege bei der National Australia Bank. «Wenn wir etwas aus dem Iran hören, das positiv klingt, werden sich die Chancen eindeutig dramatisch wenden.» Zwar erklärte die Regierung in Teheran, es sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen, doch die Investoren zeigten sich äusserst optimistisch.